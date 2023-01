Arte, cultura e formazione: a Messina si inaugura “Spazio Lilla”

19 Gennaio 2023 10:10

Arte, cultura e formazione, a Messina continua il sogno targato ARB, associazione culturale e sportiva, cominciato in via Romagnosi. Domenica 29 gennaio alle ore 18 si inaugurerà “Spazio Lilla” e open day dell’offerta formativa, nella nuova sede di Via Enrico Martinez 11.

Si partirà con la presentazione dei percorsi formativi: “Il mondo dietro il mondo” laboratorio di Scrittura creativa a cura di Davide Marchetta; Francesco Cannavà; laboratorio di Musica e Cinema diretto da Giovanni Renzo; “Dalla teoria alla pratica” laboratorio collettivo di Canto moderno a cura di Isabella Molonia; laboratorio artistico di Arti applicate e Tecniche Decorative a cura di Mariella Bellantone; workshop di Sceneggiatura e Scrittura creativa a cura di Mario Falcone; seminario di Fotografia a cura di Mimmo Irrera; laboratorio di Teatro “Dal canto al cunto” a cura di Vincenzo Tripodo, laboratorio di Cinema “Making Movies” a cura di Vincenzo Tripodo.

“Il 29 gennaio riparte l’attività di formazione che ARB ha organizzato prima della pandemia- dichiara il presidente ARB Davide Liotta- e lo farà nei locali dove prima c’era l’ufficio di brokeraggio di ARB. Adesso si chiama “Spazio Lilla ” in ricordo di mia madre. Non sarà solo uno spazio fisico ma sarà uno spazio della mente del cuore dell’anima, vuole essere uno spazio dedicato al benessere personale attraverso la ricerca della bellezza nelle varie forme d’arte. L’attività sarà dedicata alla formazione e alla performance”. Non mancheranno le sorprese all’inaugurazione: “Posso anticipare che la sostanza e l’energia che caratterizzavano la saletta di ARB in via Romagnosi non si sono interrotte – prosegue Liotta- e attraverso i suoi materiali, il legno e il ferro, ideati da Fabio Pilato, ritrovano vita in via Martinez, dando continuità al progetto di ARB. Sarà infatti il Maestro Fabio Pilato che domenica terrà a battesimo Spazio Lilla. Ci sarà un brindisi, poi l’open day di 8 prestigiosi formatori, si brinderà con un buon Syrah accompagnato da alcune specialità siciliane. Già sabato 4 febbraio Manua e Maurizio Nello Mastroeni saranno da Spazio Lilla e dialogheranno con il giornalista Marcello Mento e domenica 5 febbraio ci sarà l’incontro con Maurizio Marchetti cosa faranno? Lo scoprirete presto”.