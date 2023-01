Arresto Messina Denaro, la “profezia” di 2 mesi fa: “tutto programmato, trattativa Stato-Mafia mai finita”

16 Gennaio 2023 17:12

Due mesi fa, quelle parole, lasciavano stupefatti, sorpresi. Oggi, dopo l’arresto di Mattia Messina Denaro, assumono contorni ancora più agghiaccianti. Stiamo parlando delle dichiarazioni di Salvatore Baiardo, pentito che aveva coperto la latitanza dei fratelli Graviano. Baiardo, in un’intervista a Giletti dello scorso novembre a Non è l’Arena, su La7, quasi sembrava anticipare l’arresto del latitante oggi trovato a Palermo. “E magari chi lo sa che avremo un regalino? Che magari un Matteo Messina Denaro sia molto malato e che faccia una trattativa lui stesso, di consegnarsi e fare un arresto clamoroso? E così arrestando uno esce qualcuno senza clamore?”, aveva detto di fronte ad un Giletti allibito e spiazzato. “Mi sta dicendo che siccome non sta bene (Messina Denaro), questo potrebbe essere un colpo molto forte per il nuovo governo?”. Per Baiardo non ci sono dubbi: “un fiore all’occhiello… un bel regalino. Magari è tutto programmato già da tempo…”.

Ancora più clamoroso è il metro di paragone, di questa vicenda, che Baiardo fa relativamente all’arresto di Totò Riina: “il Generale Delfino cosa aveva detto all’allora Ministro di Grazia e Giustizia Martelli? ‘Le faccio un regalo, prima di Natale le consegnerò Totò Riina’. E cosa è successo?”, lascia poi continuare Giletti: “che 15-20 giorni dopo Natale…”. “Perciò – riprende la parola Baiardo – secondo lei ci sarà stata una trattativa o no per l’arresto di Riina?”. “E qui – chiede Giletti in riferimento a Messina Denaro – tra chi sarebbe la trattativa?” “Non me lo chieda”, la risposta. Lo spezzone di video oggi tornato virale dopo due mesi si conclude con la fatidica domanda di Giletti, tratte le conclusioni del discorso di Baiardo. “Quindi la famosa ‘trattativa’ non è mai finita e mai finirà?“. La risposta non si fa attendere: “sì”, dice Baiardo. “Quando avverrebbe l’arresto di Mattia Messina Denaro? Presumo sia arrivato il periodo”, chiosava due mesi fa.