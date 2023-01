Arrestato Mattia Lucarelli, nipote dell’ex Reggina Alessandro: l’accusa è di violenza sessuale di gruppo

21 Gennaio 2023 10:38

Due giovani calciatori del Livorno finiscono agli arresti domiciliari. Si tratta di Federico Apolloni e Mattia Lucarelli, figlio dell’ex attaccante del Livorno Cristiano Lucarelli e nipote del difensore ex Reggina (2005-2007, capitano nella stagione della penalizzazione) Alessandro Lucarelli. L’accusa è di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa americana a Milano.

Secondo quanto ricostruito dalla procura di Milano, la ragazza statunitense, al termine di una serata trascorsa in discoteca con amiche nel marzo 2022, aveva accettato un passaggio in auto da 5 giovani che, invece di riaccompagnarla a casa, l’hanno condotta in un appartamento: in quell’abitazione si sarebbe consumata la violenza.

“Emerge invero nitidamente dai video che riprendono la violenza e dagli ulteriori atti di indagine, in particolare le intercettazioni ambientali, l’incapacità degli indagati di comprendere appieno il disvalore delle proprie condotte, e la conseguente possibilità che gli stessi reiterino nei propri comportamenti delittuosi, convinti della propria innocenza“. E’ scritto nell’ordinanza di custodia cautelare che ha portato agli arresti domiciliari dei due calciatori.

Secondo quanto riportato dall’agenzia di notizie “Ansa” a complicare il quadro indiziario dei due calciatori è stato il racconto di alcuni testimoni e l’analisi delle immagini trovate sui cellulari della vittima e dei presunti autori.