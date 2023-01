L’accorato appello di un imprenditore reggino: “acquistate nei negozi fisici della nostra città”

4 Gennaio 2023 14:29

“Dopo quasi 3 anni di restrizioni e di aumenti sconsiderati da cittadino prima e da imprenditore dopo, mi rendo conto che la situazione non è stata e non è affatto facile. Ci troviamo in un momento storico complesso, ma sembrerebbe, che un po’ di luce stia venendo fuori da questo periodo buio che parte da marzo 2020”. E’ questo l’appello del giovane imprenditore reggino Dario Salvatore Borrelli in occasione dell’imminente inizio del periodo dei saldi.

“Ed è proprio da questo piccolo squarcio di luce che dobbiamo ripartire, il mio appello va a tutti i consumatori reggini, di alimentare il mercato territoriale, scegliendo di acquistare nei negozi fisici della nostra città. Le grandi multinazionali che operano nel mondo del web, stanno distruggendo tutti i mercati e sarebbe giusto quindi, aiutare con gli acquisti i piccoli e medi imprenditori dando loro la possibilità di continuare a lavorare e creare benessere anche per i propri collaboratori – conclude il giovane imprenditore -. Dietro ogni attività, c’è la dignità del lavoro, forse, sarebbe meglio acquistare un prodotto anche solo 10€ in più ma, con la consapevolezza che, dietro quell’acquisto, c’è un mondo di difficoltà che molte volte da fuori non viene percepito. Auguro a tutti un 2023 ricco di speranza e che sia finalmente, l’anno della rinascita”.