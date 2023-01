Un anno strabiliante per la Ginnastica Virtus Reggio: prestigiosi riconoscimenti e tanti trionfi sportivi

3 Gennaio 2023 10:20

“Storica associazione sportiva di ginnastica ritmica e punto di riferimento da oltre 40 anni di intere generazioni di sportivi e di appassionati di ginnastica”… questo il finale della motivazione con la quale il consiglio comunale e il sindaco facente funzione Paolo Brunetti hanno conferito il San Giorgio d’Oro 2022, massima onoreficenza reggina, alla ASD Virtus Reggio della famiglia Loprevite che nell’anno appena trascorso l’ha vista protagonista indiscussa in campo Nazionale. La Virtus ha preso parte a due Finali Nazionali Federali, svoltesi a Rimini nei mesi di Giugno e Dicembre e le splendide atlete della Società, scrupolosamente allenate da Caterina Albanese e Carmen Loprevite, hanno conquistato ben 26 Titoli Italiani,17 Argenti e 6 Bronzi.

Oltre agli strepitosi risultati sportivi, molte le manifestazioni cui la società è stata chiamata a partecipare. Ad Aprile il “Grande evento per la Pace” presso il Teatro F.Cilea insieme ad illustri artisti del panorama reggino e, nello stesso mese, ha accolto l’invito della Regione Calabria di aprire e chiudere l’evento Nazionale della “Fiaccola della Speranza” con due esibizioni di grande impatto scenico. Sempre dalla Regione Calabria è stata invitata, a Dicembre, a dare lustro con la bellezza dei propri esercizi alla “Cerimonia di accensione dell’albero di Natale dei calabresi” entrambi gli eventi svoltesi presso la Cittadella regionale di Catanzaro. Ed ancora, un invito straordinario per la Virtus è stato quello per il veliero più bello del mondo: la Nave Scuola “Amerigo Vespucci”, attraccata al Porto di Reggio Calabria in occasione del 50° anniversario della scoperta dei bronzi di Riace. Di fronte al suo capitano e all’equipaggio della nave le ginnaste, guidate da Carmen Loprevite, hanno incantato con una meravigliosa coreografia rappresentante l’ambiente marino. Tale momento, unico ed emozionante, rimarrà storico nella memoria sia dei componenti dell’equipaggio sia delle ginnaste e di tutto lo staff tecnico-dirigenziale. Bellissimo e coinvolgente anche il Flash Mob cui la società ha preso parte con tutte le sue allieve (in occasione della giornata internazionale della disabilità) dalle più piccole alle più grandi, facendo ballare e riempiendo una piazza Duomo gremita di pubblico e familiari, dietro la guida di Carmen Loprevite e Silvana Marrapodi. Di grande prestigio infine l’invito da parte del Coni di aprire l’evento de “La giornata Nazionale dello Sport” presso l’Arena dello Stretto e di impreziosire con una coreografia la Cerimonia delle Benemerenze Sportive 2022 presso il Teatro F. Cilea. Le pluricampionesse Italiane della Virtus Reggio, età compresa dagli 8 ai 19 anni, durante la premiazione del Coni a tecnici, dirigenti, atleti e società sportive della Calabria, si sono esibite affascinando l’intera platea e ricevendo il plauso da tutti con grandissima soddisfazione del Presidente Rocco Loprevite e del Vicepresidente Vincenzo Costantino presenti in sala.