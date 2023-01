Anci Sicilia, De Luca: “Siamo certi che Paolo Amenta sarà all’altezza del compito”

31 Gennaio 2023 22:48

“Da Sicilia Vera e Sud chiama Nord le più sincere congratulazioni per il ruolo che è chiamano a svolgere. Siamo certi che Paolo Amenta sarà all’altezza del compito e saprà portare avanti una strategia in grado di rispondere alle esigenze degli enti locali che stanno attraversando un periodo particolarmente delicato. Un lavoro certamente non semplice in un quadro messo a dura prova dalla crisi economica sociale in cui gli enti locali sono l’unico baluardo del cittadino“. Lo dichiara il leader di Sicilia Vera- Sud chiama Nord, Cateno De Luca.

“È tempo di costruire una rete di collaborazione in grado di cogliere le opportunità di crescita legate anche alla programmazione dei fondi del Pnrr. Siamo certi che troveremo nella nuova governance di Anci un valido interlocutore per portare avanti le battaglie in favore dei comuni che già in occasione di questa finanziaria sono state attenzionate dai nostri gruppi parlamentari, quali ad esempio la stabilità dei trasferimenti regionali e l’intangibilità triennale degli stessi”, conclude De Luca.