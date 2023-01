Amantea, automobilisti increduli: struzzi sfrecciano nel traffico, uno viene investito | VIDEO

13 Gennaio 2023 17:43

Immaginate di trovarvi imbottigliati nel traffico, impazienti di avere un po’ di strada davanti per accelerare e lasciare l’ingorgo nel quale vi trovate fermi ormai da un po’. Ad un tratto, alla vostra sinistra vi sorpassa… uno struzzo. Incredibile ma vero. È accaduto quest’oggi ad Amantea: due struzzi sono scappati dall’allevamento nella zona Pip di Campora San Giovanni scorrazzando fra le vie della città fra l’incredulità degli automobilisti.

Probabilmente spaventati dai suoni e dalle auto circostanti, gli struzzi hanno iniziato a correre all’impazzata, con gli automobilisti costretti a fare lo slalom per evitarli. Le immagini sono finite sui social divenendo ben presto virali. In un video, purtroppo, si vede uno struzzo che sbatte contro una macchina in curva. Fortunatamente, nè l’animale, nè il conducente, hanno subito alcun danno.