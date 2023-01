AMA Calabria, presentata la programmazione regionale in tanti comuni delle cinque province calabresi

14 Gennaio 2023 14:53

Oggi, 14 gennaio 2023, ha avuto luogo presso il Foyer del teatro Grandinetti Comunale la conferenza stampa organizzata da AMA Calabria per la presentazione della programmazione regionale promossa dall’associazione lametina in collaborazione con numerose amministrazioni e associazioni locali.

La conferenza stampa è stata introdotta dal direttore artistico AMA Calabria Francescantonio Pollice che ha sottolineato l’importanza del lavorare in rete e i risultati conseguite ha visto coinvolti numerosi comuni grandi e piccoli di tutte le province della regione. Questa felice sinergia si è resa possibile, grazie alla comune volontà di tutti i partners di lavorare insieme ai fini di una più articolata distribuzione musicale che non solo è rivolta ad un pubblico sempre più attento ma permette a tanti giovani musicisti di fruire d’importanti occasioni per l’inserimento nel difficile mercato del lavoro artistico. Concludendo il suo intervento il Maestro Pollice ha ringraziato per l’impegno a favore delle attività di spettacolo la dirigente cultura della regione Calabria Dott.ssa Ersilia Amatruda e portato i saluti dei rappresentanti non presenti per ragioni di lavoro tra cui il Direttore del Conservatorio di Vibo Valentia e gli operatori di Tropea, Gioiosa Ionica, Melicucco, Seminara, Cirà Marina e Roccabernarda.

Alla riunione hanno partecipato il Sindaco di Filadelfia Dott.ssa Anna Bartuca con la consigliera Veronica Gugliotta, il vice Sindaco di Gioia Tauro Dott.ssa Carmen Moliterno, il Presidente del Consiglio Comunale di Mirto Francesco Russo, gli assessori alla cultura e spettacolo del Comune di Taurianova Maria Fedele e Massimo Grimaldi. Tutti nel ringraziare AMA Calabria per l’attenzione che rivolge alle loro comunità hanno sottolineato l’importanza di questa sinergia che assicura lo svolgimento di qualificate iniziative concertistiche particolarmente apprezzate dal pubblico.

Alla conferenza hanno partecipato i rappresentanti delle associazioni musicali che collaborano con AMA Calabria a partire dalla Presidente degli Amici della musica di Catanzaro Prof.ssa Daniela Faccio che ha sottolineato come l’accordo con AMA Calabria abbia rappresentato per la loro associazione la possibilità di continuare ad esistere. Importante la presenza del Preisdente e Direttore artistico dell’Associazione Figramma di Filadelfia Rosa Capomolla e Francesco Gugliotta, dei Maestri Maurizio Managò, Salvatore Mazzei,, Alfredo Chieffallo rispettivamente rappresentanti dell’Associazione Euphonia di Mirto Crosia e Paolo Ragone di Laureana di Borrello e Amici della Musica di San Mango d’Aquino.

Ha portato anche un indirizzo di saluto l’Avv. Elisa Cannizzaro rappresentante di AMA Calabria a Caulonia. I lavori sono stati conclusi dall’Assessore allo spettacolo Luisa Vaccaro in rappresentanza del Sindaco di Lamezia Terme che nel rivolgere un indirizzo di caloroso benvenuti agli ospiti convenuti in città, ha ribadito la qualità del lavoro prodotto da AMA Calabria in questi anni a favore di tutta la comunità regionale.