Allerta Meteo in Sicilia: allarme giallo in provincia di Messina

9 Gennaio 2023 21:00

Dopo un lungo periodo di temperature gradevoli e sole, arriva la svolta invernale attesa per questa sera sulla Sicilia. La Protezione Civile regionale siciliana ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali sull’Isola, valido sino alle ore 24 di domani, martedì 10 gennaio

“Si prevede il persistere di venti forti o di burrasca dai quadranti settentrionali; la ventilazione riguarderà specialmente i settori costieri, con mareggiate lungo le coste esposte; precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”, si legge nel bollettino.