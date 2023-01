Allerta Meteo, lunedì sera la svolta invernale nello Stretto: arriva il freddo

8 Gennaio 2023 17:00

Lunedì sarà l’ultimo giorno di anticiclone nello Stretto di Messina, e neanche tutto intero perché in serata è attesa la svolta stagionale che riporterà l’inverno tra Calabria e Sicilia dopo tre incredibili settimane di anomalo anticiclone. Già negli ultimi giorni il sole pieno che aveva caratterizzato gli ultimi dieci giorni di dicembre e la prima settimana di gennaio era stato sostituito da una nuvolosità in aumento con deboli piogge nella fascia tirrenica dello Stretto, ma adesso arriverà una vera e propria perturbazione che farà crollare le temperature determinando maltempo più forte, serio e diffuso.

La svolta sarà lunedì sera, dopo le 21, quando irromperanno forti venti di maestrale e le temperature inizieranno a diminuire rapidamente. Nella notte tra lunedì e martedì si alzerà un vento nord/occidentale davvero impetuoso e martedì imperverserà il maltempo per tutto il giorno con forti piogge e temporali, soprattutto nel versante settentrionale dello Stretto. Le temperature crolleranno al punto che cadrà la prima neve della stagione a partire dai 1.000 metri di quota su Nebrodi, Peloritani, Etna e Aspromonte, abbondante nei versanti esposti a nord/ovest, quindi anche su Gambarie e sugli impianti sciistici del suo comprensorio. A Messina e Reggio Calabria martedì 10 gennaio la temperatura massima raggiungerà appena i +13°C per quello che sarà, almeno fino al momento, il giorno più freddo dell’inverno.

