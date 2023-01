Ore d’ansia per Morata: nasce la 4ª figlia, ma la moglie Alice Campello è in terapia intensiva

10 Gennaio 2023 22:10

Doveva essere un giorno dolcissimo, ma quelle vissute da Alvaro Morata e dalla sua famiglia sono ore di ansia e apprensione. Ieri è nata Bella, la quarta figlia (dopo i gemelli Alessandro e Leonardo nati nel 2018 e il piccolo Edoardo nato nel 2020) del calciatore dell’Atletico Madrid e di Alice Campello che nelle ultime ore si trova ricoverata in terapia intensiva presso la Clinica Universidad de Navarra a causa di alcune complicazioni post parto.

Con un post Instagram pubblicato sui social, Alvaro Morata ha spiegato la situazione: “ieri è nata Bella ed è proprio come la sognavamo. La mamma purtroppo dopo il parto, che è andato benissimo, ha avuto delle complicazioni che ci hanno fatto spaventare molto. Alice è forte e un po’ alla volta si sta riprendendo. Ora si trova nella terapia intensiva di Clinica Universidad de Navarra e si stanno prendendo cura di lei dei medici meravigliosi. Non smetteremo mai di ringraziarli per l’affetto che ci hanno dato in ogni momento, per la loro professionalità, per non averci mai fatto sentire soli… posso solo stimarli immensamente. Vi abbracciamo forte e vi ringraziamo per tutti i messaggi e per le bellissime parole che ci avete scritto preoccupati. Vi terremo aggiornati“.