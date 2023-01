Alessio Praticò e quel “Forza Reggina” urlato in diretta tv: l’attore reggino si racconta | VIDEO

12 Gennaio 2023 18:05

“Forza Reggina!”. Quante volte abbiamo sentito questa frase? Ma non siamo allo stadio, né al bar, né in Via Marina. A pronunciarla è Alessio Praticò, attore reggino, all’interno di una puntata della serie tv Boris, che vede tra gli altri attori come Corrado Guzzanti, Edoardo Pesce, Giorgio Tirabassi e non solo. Comincia così il video che introduce l’intervista della Reggina ad Alessio Praticò, protagonista a sua volta del filmato con cui la società amaranto ha celebrato il 109° compleanno. L’attore reggino, emergente, si racconta e racconta il suo legame con Reggio e la sua carriera cinematografica. Con l’amaranto sempre nel cuore, come ampiamente dimostrato con quella frase in diretta tv, di cui inseriamo di seguito il video.