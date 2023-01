Alberto Angela e il suo amore verso i Bronzi di Riace: “avrei potuto sentire il battito del loro cuore”

10 Gennaio 2023 14:56

I Bronzi di Riace sono il vanto di Reggio Calabria e della sua Provincia, lo sappiamo bene. Simbolo storico, culturale e anche turistico non solo di un luogo, ma anche di un popolo, della sua provenienza, della sua storia, del suo percorso. Chiunque li vede ne rimane ammaliato, colpito, sorpreso, estasiato. E non è un caso. Mastodontici, belli, appariscenti, intatti, hanno fatto innamorare anche uno come Alberto Angela, che in quanto a cultura c’è solo da togliersi il cappello. Il figlio d’arte più volte, nel corso delle sue trasmissioni, ha condotto speciali su queste due statue, elogiandoli. E ha scritto anche un libro.

L’ultima occasiona è stata però attraverso i social, con un tweet da togliere il fiato scritto nei giorni scorsi: “Quando ho visto per la prima volta i Bronzi di Riace, ho percepito tutta la forza del mondo in cui erano vissuti. E li ho sentiti umani, vivi. Se avessi potuto poggiare il palmo della mia mano sul loro petto, avrei potuto sentire il battito formidabile del cuore. #Meraviglie”.