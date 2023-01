L’Akademia Messina ufficializza la candidatura ad ospitare la Final Four di Coppa Italia femminile

29 Gennaio 2023 14:50

Al termine dell’Assemblea di Lega tenutasi stamani, il Presidente della Desi Shipping Akademia Messina, Fabrizio Costantino, ha formalizzato nei confronti della Lega Pallavolo Femminile la candidatura ad ospitare le finali di Coppa Italia femminile di Serie A1/A2 per la stagione 2023/2024. La candidatura, consegnata personalmente dal Presidente del sodalizio messinese a Mauro Fabris, Presidente della Lega Pallavolo Femminile, è stata sottoscritta e fortemente sostenuta dal Comune di Messina. Nei giorni scorsi, infatti, un incontro tra Costantino ed il Sindaco della Città di Messina, Federico Basile, ha suggellato la volontà di presentare questa proposta che, come si legge nella nota del Comune, “se accolta farà approdare a Messina un evento sportivo che darebbe lustro alla nostra Città non soltanto dal punto di vista prettamente sportivo, ma anche e soprattutto sociale ed economico”.

Non nasconde la soddisfazione anche il numero 1 della Desi Shipping: “questa candidatura dimostra che c’è grande sintonia con l’Amministrazione Comunale e grande attenzione nei confronti del nostro movimento e dello sport messinese in generale. Siamo convinti che si tratti di una manifestazione di grande importanza per la nostra città e siamo sicuri che, se la nostra candidatura sarà accolta da parte della Lega Pallavolo Femminile, ci faremo trovare pronti per dare grande risalto alla nostra città. Questo passaggio, tra l’altro, dimostra ancora una volta la nostra grande attenzione nei confronti della programmazione: rimanendo saldamente concentrati sul campionato in corso, stiamo già lavorando anche alla prossima stagione con l’obiettivo di crescere ancora di più, sia dal punto di vista prettamente sportivo che da quello societario, ed affrontare argomenti come questo della candidatura dimostra che abbiamo ben chiara la nostra linea programmatica”.