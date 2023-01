AICA Calabria presenta i nuovi membri del Direttivo e le nuove cariche sociali

21 Gennaio 2023 12:35

Sabato 07 gennaio 2023, in occasione dell’Assemblea annuale soci AICA Calabria, alla presenza della Commissione elettorale, si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo della Sezione territoriale, avviando il mandato che durerà fino al 2025. I nove candidati, appena eletti all’unanimità dei presenti, hanno accettato la carica loro conferita assumendo l’organo direttivo la pienezza delle sue funzioni.

In occasione della prima seduta, ieri 20 gennaio 2023, l’organo direttivo ha provveduto all’elezione del nuovo Presidente, dott.ssa Eleonora Caracciolo, del segretario di sezione, dott.ssa Daniela La Cava, di due vicepresidenti, ing. Giuseppe Baffo e dott. Carmine Gallo. Sono state anche assegnate le seguenti deleghe: prof. Iannibelli Domenico Delegato ai rapporti con gli istituti scolastici per la provincia di Cosenza, prof. Tinello Claudio Delegato ai rapporti con gli istituti scolastici per la provincia di Catanzaro, prof. Tripodi Luigi G. Delegato ai rapporti con gli istituti scolastici per la provincia di Reggio Calabria, prof.ssa Lanzetta Maristella e Chirico Gianluca Delegati al coordinamento degli eventi della Sezione Territoriale.

“L’occasione è stata importante per dare il benvenuto ai nuovi eletti. Si tratta di un momento significativo per AICA Calabria; l’insediamento di un nuovo Consiglio Direttivo è una fase di stimolo e di entusiasmo, oltre ad essere un momento rilevante in cui viene definita l’organizzazione per i prossimi tre anni – ha commentato il Presidente Caracciolo – ringrazio tutti i soci AICA Calabria e tutti i consiglieri per questa nuova compagine associativa, questo rappresenta certamente un’ottima opportunità per la sezione territoriale Calabria di continuare un percorso di crescita e di buona amministrazione intrapreso nel 2016 con la nascita della Sezione stessa“. Il Presidente uscente, Renato S. Marafioti, eletto in AICA nazionale, passa quindi il testimone ad Eleonora Caracciolo che porterà avanti il lavoro fin qui fatto con impegno e dedizione.