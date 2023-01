Lo aggrediscono in stazione e lo spingono sotto un treno: salvo per miracolo | VIDEO SHOCK

27 Gennaio 2023 20:29

Immagini scioccanti. Video scioccante. E che per questo consigliamo di non guardare a chi è sensibile. Quelle stesse immagini, però, hanno consentito per fortuna di identificare gli autori del gesto. Si tratta di un’aggressione alla stazione di Seregno (Monza) ai danni di un 15enne, preso per la felpa da due ragazzi minorenni e spinto contro il treno in corsa. Dopo la violenta botta, la vittima è finita sotto lo stesso treno, e i due aggressori e altri ragazzi si sono sporti per guardare e poi sono scappati. Alla base sembrerebbe esserci un movente amoroso, un presunto messaggio che la vittima avrebbe inviato alla ragazza “contesa”, motivo della lite.

Le immagini, acquisite dalla Polizia, coordinata dalla Procura per i Minorenni di Milano, sono state fondamentali per risalire all’identità degli aggressori, ora nel carcere minorile di Torino con l’accusa di tentato omicidio e tentata rapina, visto che hanno provato pure a rubare la felpa al ragazzo, che se ne stava tranquillamente seduto come si può vedere dal video in basso. La vittima è stata poi trasportata in ospedale, ricoverato per un trauma cranico e una frattura alla caviglia.