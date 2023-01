Acr Messina, va via uno dei senatori: Vincenzo Camilleri passa all’Imolese

12 Gennaio 2023 20:24

Continua la rivoluzione nel mercato di gennaio per l’Acr Messina. Dopo gli avvicendamenti tecnici, tra allenatore e ds, e dopo quattro colpi importanti ed esperti in entrata, via a una cessione altrettanto importante. “L’Acr Messina – si legge in una nota ufficiale – comunica di aver ceduto a titolo definitivo il difensore Vincenzo Camilleri all’Imolese Calcio. Camilleri, così, conclude la sua esperienza in riva allo Stretto che lo ha visto vestire il giallorosso in 16 occasioni a cavallo dello scorso e dell’attuale campionato. La società ringrazia Camilleri per l’impegno dimostrato nella sua avventura con i nostri colori”.