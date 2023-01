Acr Messina, ufficiale: rescissione del contratto col Ds Marcello Pitino

9 Gennaio 2023 17:52

“L’Acr Messina comunica che nella giornata di oggi è stata formalizzata la rescissione consensuale tra la società e il direttore sportivo Marcello Pitino. Al dirigente, tra i protagonisti della sofferta quanto meritata salvezza dello scorso campionato, che ha inteso compiere un passo indietro per il bene del Messina, la società augura nuovi successi professionali e lo ringrazia per il lavoro svolto”. Così in una breve nota ufficiale l’Acr Messina, che comunica la rescissione del contratto con l’ormai ex Ds Pitino, dimessosi insieme a mister Auteri prima di Crotone.