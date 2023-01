Acr Messina, ora hai un altro Baldé: ufficiale l’arrivo del difensore Helder

26 Gennaio 2023 11:24

Uno è il grande protagonista delle ultime settimane, ma a Messina è ormai di casa, l’altro è invece il nuovo arrivato di oggi. L’Acr Messina comunica infatti l’ingaggio di un altro Baldé, per la precisione di Helder Baldé, difensore nato a Lisbona il 3 agosto 1998. “Il possente centrale di 196 centimetri rappresenta un rinforzo importante per la retroguardia di mister Raciti. Cresciuto nel settore giovanile del Benfica, ha mosso i primi passi della sua carriera in Portogallo dalle formazioni under 23 sino all’esordio nel massimo campionato avvenuto nel 2019. L’ultima esperienza, prima di sbarcare in riva allo Stretto, è stata in Svizzera tra le fila del Lugano. Ha vestito la maglia della nazionale portoghese con le selezione under 19 e under 20. Il calciatore è già a disposizione dello staff tecnico”.

Baldé va a rinforzare il pacchetto difensivo, dopo l’arrivo di Ferrari e la partenza di Camilleri. Si tratta del quinto rinforzo ufficiale dopo Fumagalli, Kragl, Perez e, appunto, Ferrari. Ma per la società peloritana non dovrebbe essere finita qui. Dopo la rivoluzione tecnica, con nuovo allenatore e nuovo ds, e dopo le tre vittorie consecutive, la squadra vuole rilanciarsi e puntare a una salvezza che avrebbe ancora più del clamoroso rispetto allo scorso anno.