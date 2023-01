Acr Messina, primo rinforzo di gennaio: torna dopo 20 anni il portiere 40enne Fumagalli

5 Gennaio 2023 16:21

“L’Acr Messina comunica che, dopo aver ricevuto la documentazione dalla società Us Viterbese, ha depositato il contratto di Ermanno Fumagalli. L’estremo difensore è il primo rinforzo della campagna acquisti biancoscudata di gennaio. Con una lunghissima carriera alle spalle, Fumagalli è un elemento di assoluto valore ed esperienza. Con quasi 700 presenze nel suo curriculum, il classe 1982 torna a vestire la casacca giallorossa dopo la stagione 2002/2003. Nella prima parte di stagione ha difeso i pali della Viterbese nel girone C di Serie C. Per lui 18 presenze totali tra campionato e Coppa Italia”.

Con questa nota l’Acr Messina comunica il primo rinforzo di gennaio. Si tratta, in realtà, di un ritorno, a distanza di 20 anni. Nel 2002/2003 Ermanno Fumagalli era un giovanissimo portiere (però non contò neanche una presenza), oggi è un 40enne esperto con alle spalle una vita in Serie C.