Acr Messina, in chiusura di mercato arriva anche un attaccante

31 Gennaio 2023 20:42

Dopo il colpaccio Ragusa, l’Acr Messina ha chiuso l’ultima operazione con l’arrivo di un attaccante. “L’Acr Messina – si legge – comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Pasqualino Ortisi. Nativo di Siracusa, il classe 2002 puntella il reparto offensivo biancoscudato ritrovando in giallorosso il direttore sportivo Logiudice e il tecnico Ezio Raciti. Quest’ultimo, nella stagione 2018/2019, ha fatto esordire il giovane trequartista nel campionato di Serie C con la maglia della squadra della sua città”.

“Nonostante la giovane età, Ortisi ha già vestito le casacche di Lecce, Catanzaro e Fidelis Andria. Nella passata stagione ha contribuito alla salvezza dei pugliesi nel girone C di Serie C. Per lui un totale di 16 presenze con una rete realizzata nella semifinale di Coppa Italia di categoria contro il Sudtirol. Nella prima parte di questa annata, Ortisi è stato uno dei punti fermi del Casarano nel girone H di Serie D. Abile a giostrare sia sulla trequarti offensiva che sull’esterno, è sceso in campo 18 volte trovando la rete contro il Lavello. Fortemente voluto dal direttore sportivo Logiudice, ritorna a calcare i campi del professionismo sotto la guida del tecnico Raciti”.