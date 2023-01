Acr Messina, giornata di mercato movimentata: ceduto Fazzi al Modena

26 Gennaio 2023 18:08

Giornata di mercato molto movimentata e produttiva per l’Acr Messina, concentrata allo stesso tempo sul campo e sul difficile impegno casalingo contro la capolista Catanzaro (al Franco Scoglio indetta la giornata giallorossa). Dopo aver annunciato oggi gli ingressi di Baldé e Celesia, il club peloritano ha appena ufficializzato la cessione di un altro “senatore”, dopo Camilleri qualche settimana fa. Nicolò Fazzi, infatti, è passato a titolo definitivo al Mantova. Il difensore, così, conclude la sua esperienza in riva allo Stretto che lo ha visto vestire il giallorosso in 39 occasioni, a cavallo dello scorso e dell’attuale campionato, con un gol.