Acr Messina, Antony Angileri sottoposto ad intervento chirurgico

11 Gennaio 2023 17:14

“Questa mattina il difensore Antony Angileri è stato sottoposto ad intervento chirurgico presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino (dipartimento di patologia e cura del bambino, direttrice prof.ssa Fagioli) in seguito alla lesione dei tendini adduttori dell’anca. L’intervento eseguito dal dottor Alessandro Aprato e dalla dr.ssa Simona Quaglia (anestesista) è perfettamente riuscito. I tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni. Il presidente Pietro Sciotto e la società Acr Messina ringraziano la direzione del Regina Margherita, il dottor Aprato, la dottoressa Quaglia e tutto il personale per la disponibilità e la cortese collaborazione”. Così in una nota l’Acr Messina, che comunica l’intervento a cui è stato sottoposto il proprio calciatore, Antony Angileri.