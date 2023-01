Pioggia di podi per l’accademia della scherma Reggio Calabria asd a Castrolibero

16 Gennaio 2023 10:42

Seconda Prova Regionale di qualificazione Nazionale categoria Assoluti/Cadetti e Giovani di Spada Maschile e Femminile. Altri fantastici podi per la nostra Associazione “Accademia della Scherma Reggio Calabria asd” in questo intenso week end di gare, che confermano l’alto spessore dei nostri ragazzi Reggini in Calabria.

Le nostre super atlete conquistano l’oro, l’argento e il bronzo in tutte e tre le categorie, accedendo di diritto alle fasi Nazionali di tutte le Categorie. Ecco i loro nomi: Mariachiara Pellicanò 1° nella prova assoluti e 1° nella prova Cadetti e Giovani; Anna Bentivogli 2° nella prova Assoluti; Sara Fiore terza nella prova Assoluti e terza nella prova Cadetti/Giovani e Chiara Cosentino 2° nella prova Cadetti/Giovani.

Altro fantastico podio per la nostra Associazione in questo intenso week end di gare lo registra il nostro super atleta Lorenzo Cordova che conquista il bronzo nella categoria Cadetti/Giovani di Spada Maschile e la qualificazione alla fase Nazionale Zona 2 di categoria. Notevole la prestazione del cadetti Luca Ielo che nella prova Assoluti fa registrare un meraviglioso 6° posto e infine un 7° posto lo conquista Mia Dattola nella prova Cadetti/Giovani. Congratulazioni a tutti i nostri Fantastici Atleti e a tutto lo Staff Tecnico dell’Accademia della Scherma Reggio Calabria asd.