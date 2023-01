A Messina interessante incontro “Tieni alta la guardia!” per sensibilizzare contro l’AIDS

31 Gennaio 2023 18:42

Si è svolto stamani, al Palacultura Antonello “Tieni alta la guardia!”, l’evento informativo e di sensibilizzazione alla lotta contro l’AIDS promosso dall’Assessorato comunale alle Politiche Sociali in collaborazione con le Aziende Ospedaliere di Messina rispettivamente, Universitaria Martino e Papardo; l’Azienda Sanitaria Provinciale; l’Università degli Studi di Messina; le Partecipate del Comune, Messina Social City e ATM; la Croce Rossa Italiana; l’Arcigay Messina; UniversoME; e il Segretariato Italiano Studenti in Medicina (SISM).

L’attività convegnistica si è avviata con i saluti istituzionali del Prefetto Cosima Di Stani; dell’Assessore alle Politiche della Salute Alessandra Calafiore; del Provveditore agli Studi Stello Vadalà e della Prorettrice dell’Ateneo messinese Giovanna Spatari. Sono intervenuti invece, in qualità di relatori il Dirigente Medico Malattie Infettive dell’Azienda Papardo Antonio Albanese; il Responsabile dell’Ambulatorio per la diagnosi e cura della Malattia da HIV/AIDS A.O.U G. Martino Policlinico di Messina Giovanni Francesco Pellicanò; e il Responsabile USD Malattie Infettive Barcellona Azienda Sanitaria Provinciale di Messina Letizia Panella.

“L’evento ha registrato una massiccia partecipazione di studenti di diversi istituti scolastici cittadini che sono stati coinvolti, grazie alla collaborazione da parte del Provveditorato agli Studi, nel promuovere attività di sensibilizzazione sul tema dell’HIV. La presenza dei ragazzi in simili attività è fondamentale, e per questa ragione – ha evidenziato l’Assessore Calafiore – l’obiettivo è quello di lavorare nell’ottica di una sinergia interistituzionale per dare sempre più spazio a momenti di riflessione e informazione, finalizzati a sensibilizzare le nuove generazioni su argomenti di rilevanza sociale”.

Il programma dei lavori è poi proseguito con Q&A, uno spazio dedicato ad un botta e risposta con i medici, facilitati dalla presenza dello psicologo Enrico Interdonato; ed infine, nell’atrio del Palacultura sono stati allestiti stand informativi, a cura della Croce Rossa Italiana, Arcigay, UniversoMe, Messina Social City, e SISM, nei quali gli studenti hanno avuto l’opportunità di ricevere ulteriori approfondimenti sul tema oggetto della giornata.