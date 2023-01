I 66 anni dalla fondazione del Lions Club Reggio Calabria Host celebrati con un concerto speciale

27 Gennaio 2023 10:48

Quest’anno ricorre il 66 anno di vita del Lions Club Reggio Calabria Host. Per celebrare questo importante momento della vita del Club, sabato 28 gennaio, alle ore 19.00, si terrà presso la chiesa di San Giorgio al Corso un importante concerto dell’Orchestra di Fiati “G. Scerra” di Delianuova, diretta magistralmente dal maestro Gaetano Pisano e presieduta dal Prof. Franco Palumbo.

Il concerto è gratuito e la cittadinanza è invitata a partecipare per condividere con i Lions reggini questa importante ricorrenza. Era, infatti, il 1957 quando venti soci fondatori si riunirono all’Hotel Belfanti, poi divenuto il “Centralino”, e lì firmarono l’atto costitutivo del Lions Club Reggio Calabria, poi divenuto Club Host, redatto dal notaio Francesco Battiata.

Il Club, primo Lions Club in Calabria, sponsorizzato dal Club Roma Host, negli anni crebbe raggiungendo la quota di oltre 100 soci. Fra questi si distinsero assurgendo alla carica di Presidente il notaio Gregorio Gangemi, il Prof. Vincenzo Panuccio, l’avv. Alberto Panuccio, il giudice Pasquale Adorno, il Prof. Paolo Costabile, il Prof. Francesco Saverio Nesci, il Dott. Valerio Berti, il Dott. Cesare Diano e tanti altri illustri reggini.

La prima gemma che il Club ha donato alla comunità fu, nel 1960, su intuizione di un gentiluomo d’altra epoca, il marchese Domenico Maria Giffone, figura quasi risorgimentale, socio fondatore del Club, l’istituzione del Premio “Bergamotto d’Oro”.

L’altra gemma del Club fu la costruzione di un monumento a Corrado Alvaro, scrittore e poeta della nostra terra, realizzato dallo scultore Alessandro Monteleone e donato dal Lions Club alla città nel 1965. La terza gemma, infine, fu l’istituzione del Premio di Studi Domenico De Caridi, che ricorda la figura dell’illustre giurista, Governatore dei Lions del Distretto 108Y, la cui spiritualità nella vita e nella professione è tuttora esempio vivissimo.

Il Lions Club ha espresso numerose personalità assurte ai più alti gradi del Lionismo nazionale, fra questi l’editore Mimmo Laruffa che nel 2005 diviene il secondo socio del Club ad assurgere alla massima carica di Governatore del Distretto.

Il Club, nel 1971, tra i primi in Italia, sotto la presidenza di Domenico Comi, si è dato un LEO Club, istanza giovanile dei Lions, che fu presieduto per primo da Arturo De Felice, ora socio onorario del Club. Il LEO Club ha espresso giovani brillanti che si sono fatti valere nel mondo del lavoro e delle professioni e, recentemente, un Leo reggino è divenuto Presidente del Distretto LEO 108Ya, si tratta dell’ing. Paolo Battaglia, ora divenuto socio LEO-Lions del Club. In atto il Club si compone di 54 soci ed è presieduto dalla Prof.ssa Natina Cristiano Ippolito ed esprime anche l’attuale Presidente di Zona 27 Lions, nella persona dell’avv. Giuseppe Strangio.