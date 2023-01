30 anni dalla morte di Beppe Alfano, Antoniozzi: “martire e uomo di destra”

8 Gennaio 2023 11:00

“Trent’anni fa veniva barbaramente ucciso dalla mafia Beppe Alfano, giornalista coraggioso e anche uomo di quella destra missina che oggi viene criticata ma che ha dato grandi uomini alla nostra nazione”. Lo afferma l’on. Alfredo Antoniozzi vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.

“Ringrazio il presidente Mattarella per averlo ricordato – aggiunge trent’anni dopo quell’omicidio che ancora oggi non ha avuto giustizia. Beppe Alfano era un uomo coraggioso – continua Antoniozzi – e anticonformista al punto di rifiutare l’iscrizione all’albo dei giornalisti. Fu ucciso perché cercava verità nell’interesse della Sicilia che amava molto – prosegue ancora Antoniozzi – e nel sogno di estirpare il cancro della mafia da quella meravigliosa isola. Le parole del presidente Mattarella – conclude Antoniozzi – confortano nel ricordo di un uomo che ha dato la sua vita per la legalità”.