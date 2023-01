Messina, il 21 gennaio l’ultimo Open Day dell’Istituto Tecnico per i Trasporti e la Logistica “Caio Duilio”

18 Gennaio 2023 16:48

Ancora un “Open Day” ricco di eventi culturali ed artistici quello in programma Sabato 21 gennaio dalle ore 9,00 alle 19,30 presso l’Istituto Tecnico per i Trasporti e la Logistica “Caio Duilio”. Per i giovani che si apprestano a concludere il percorso di istruzione secondaria di primo grado e per le loro famiglie è l’ultima opportunità per visitare i locali della scuola e conoscere l’Offerta Didattica e Formativa dell’istituto.

Negli info-point appositamente allestiti si potranno reperire notizie su tutti gli indirizzi di studio proposti per l’anno scolastico 2023-24, sui nuovi percorsi di apprendistato di primo e secondo livello e gli stage attivati con le numerose aziende partner. Sarà possibile visitare lo storico Planetario, dove verranno proposte attività didattiche di astronomia, e la rimessa a mare dell’Istituto.

Nel corso della mattinata, interverrá in sala conferenze il Team “Messina Energy Boat” (MEB), un gruppo coordinato dal Prof. Vincenzo Crupi costituito da dottorandi, assegnisti di ricerca, docenti e, principalmente, da studenti dell’Università di Messina che parteciperà al prossimo “Monaco Energy Boat Challenge 2023”, una competizione nautica internazionale organizzata dallo Yacht Club di Monaco in programma dal 3 all’8 luglio 2023 nella quale si sfideranno 16 team universitari provenienti da tutte le parti del mondo. Lo Yacht Club di Monaco fornirà lo scafo dell’imbarcazione a tutti i team in gara, sfidandoli a progettare un cockpit ed un sistema di propulsione, utilizzando solo fonti di energia a zero emissioni e materiali ecosostenibili. Il Caio Duilio, in partenariato con l’Ateneo peloritano, collaborerà con il team MEB al fine apportare un contributo tecnico-nautico all’ambizioso progetto ingegneristico.

Nei locali della scuola verrà, inoltre, allestita una mostra d’arte con le opere del pittore messinese Rosario Bombaci. Alle ore 17.00, infine, i visitatori potranno assistere alle prove aperte del monologo teatrale “Novecento”, scritto da Alessandro Baricco ed interpretato dal grande attore e regista messinese Daniele Gonciaruk.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito istituzionale www.nauticomessina.edu.it. Tutti gli approfondimenti sull’Offerta Formativa della scuola sono, comunque, disponibili anche sulle pagine Facebook e Instagram della scuola; è attivo anche un canale dedicato su YouTube.