1.500 euro al mese a Milano, ma tante rinunce: la storia del Prof calabrese precario

29 Gennaio 2023 10:45

Un nuovo tema caldo e sempre attuale è diventato fonte di discussione nelle ultime ore: il riferimento è alla proposta del Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara di differenziare gli stipendi dei docenti in rapporto al costo della vita presente nel luogo in cui insegnano. Un argomento, questo, che si lega strettamente alla quotidianità dei docenti meridionali fuori sede, spesso costretti a tante rinunce. Quelle rinunce che magari, insegnando al Sud, o comunque nel proprio paese d’origine, non avrebbero o avrebbero in minor misura. E questo soprattutto per via degli affitti nelle grandi città. A tal proposito, una storia diventata virale è quella di Fabio Mazzitello, insegnante calabrese di sostegno a Milano. Intervistato dal Corriere della Sera, ha raccontato il suo “mese-tipo”: è felice della sua vita, della sua quotidianità, del suo lavoro, ma è costretto a tante rinunce.

Il 29enne di Vibo Valentia si trova in Lombardia da dieci anni e attualmente guadagna 1.500 euro al mese: “La metà se ne va per una stanza in affitto in un bilocale in condivisione – racconta – poi le spese di condominio, le bollette. E ci sono il supermercato, l’abbonamento ai mezzi pubblici, le altre necessità”. E ripercorre gli inizi di carriera: “Studiavo Agraria e intanto già lavoravo nelle scuole come insegnante di laboratorio per cui basta avere il diploma. Il primo anno ho vissuto a casa di parenti a Gallarate, in provincia di Varese. Poi ho saputo che un mio compaesano, Giovanni, cercava un coinquilino per un bilocale a Pero, sul confine con Milano e con la fermata del metrò a due passi. Così mi sono trasferito. Lui però ora sta per andare via – rivela – La casa sarà messa in vendita e ho chiesto il mutuo per poterla comperare: la cifra dovrebbe essere simile a ciò che pago ora. Mi aiuteranno i miei genitori con l’anticipo. E poi cercherò a mia volta un coinquilino, magari un collega. C’è solidarietà tra noi e nascono amicizie”.

Le rinunce, dicevamo. Fabio non ha un’auto, ma viaggia coi mezzi pubblici, e cena fuori solo una volta a settimana, non di più: “A Milano devi stare coi piedi per terra, avere un budget e non sforare – afferma ancora Fabio – A mezzogiorno non pranzo mai fuori: preparo dei piatti e li porto a scuola. La spesa la faccio al discount, pane, pesce e carne qui costano meno. Se esco è solo una sera a settimana, per un aperitivo o una pizza. Quando ero studente invece andavo all’Hollywood, all’Old Fashion a ballare. Non vado in palestra, ma a correre al parco. Niente auto: uso sempre i mezzi pubblici, se proprio occorre prendo una macchina a noleggio. Poi approfitto dell’apertura gratuita dei musei la prima domenica del mese: ho visto il Museo del Novecento. Unico sfizio, andare a vedere una partita dell’Inter, ma non un big match”.

Nonostante voglia comprare casa a Milano, il sogno è di tornare nella sua Calabria, di ruolo, dove ritroverebbe i genitori tutti i giorni e forse potrebbe lasciare qualcosa in più da parte: “In Calabria vivrei meglio, ma il mio lavoro mi piace. Ho fatto dei concorsi per passare di ruolo e quando ci riuscirò, chiederò il trasferimento. Senza un intervento sugli stipendi non c’è alternativa. Io mi auguro che il governo affronti anche il tema del precariato nella scuola che pesa dal punto di vista umano sia su di noi sia sugli studenti”.