Reggio Calabria, 1300€ per ogni partita al PalaCalafiore: la cifra assurda che penalizza Viola e le altre società reggine

8 Gennaio 2023 21:04

Come se non bastassero i gravosi oneri legati all’inserimento della Pallacanestro Viola nel Girone B di Serie B, quello Lombardo-Veneto, con trasferte dispendiose sia dal punto di vista economico che da quello delle energie, arriva una nuova beffa ‘casalinga’ per i neroarancio. Da oggi, 8 gennaio, per disputare una gara al PalaCalafiore di Reggio Calabria, le società dovranno pagare 1300 € per garantire la presenza dei Vigili del Fuoco.

Cifra da spendere per ogni partita con pubblico presente, non importa se ad essere presente ci sia solo un tifoso o il palazzetto sia soldout. Una mazzata non solo per la Pallacanestro Viola, ma anche per le altre società che usufruiscono del palazzetto come Reghion Volley, Reggio Bic, Omi.Fer Palmi e Botteghelle Basket (costretta a giocare a porte chiuse).

La nota emessa dalla Questura

“Facendo seguito alle interlocuzioni occorse per le vie brevi con riferimento agli eventi in oggetto, si richiede a codeste società sportive utilizzatrici dell’impianto di voler aggiornare quest’Ufficio in merito agli adempimenti previsti dal D.M. 22.2.1996 nr. 261.

Sul punto, attese le caratteristiche della struttura, giova ulteriormente rammentare che “/. per impianti destinati allo svolgimento di attività sportive al chiuso con capienza superiore a 4.000 posti, anche qualora gli stessi vengano occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive, sia obbligatorio un servizio di vigilanza per la prevenzione incendi, reso a pagamento dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in esecuzione delle apposite deliberazioni delle Commissioni Provinciali di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo”.

L’entità del servizio viene stabilita dalla Commissione Provinciale su proposta, avanzata in tale sede, dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco e le relative prescrizioni sono notificate agli interessati tramite i sindaci dei comuni in cui si svolge l’attività.

Il servizio di vigilanza deve essere obbligatoriamente richiesto da parte dei titolari delle seguenti attività di pubblico spettacolo e trattenimento […]”. A tal proposito, si specifica che gli obblighi in commento gravino sull’organizzatore dell’evento sportivo a prescindere dall’entità del pubblico, essendo infatti il parametro riferito alla capienza complessiva dell’impianto, non anche agli effettivi spettatori presenti per l’evento stesso.

Si resta in attesa di cortese celere riscontro in merito alla predisposizione dei citati servizi, ivi compreso il servizio di soccorso sanitario, atteso che, in caso di inosservanza degli obblighi suddetti, potrebbero essere adottati eventuali provvedimenti inibitori finalizzati alla disputa degli incontri “a porte chiuse”.

Tanto si rappresenta al fine di consentire a quest’Ufficio l’organizzazione di adeguati servizi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, significando che il prossimo incontro programmato nell’impianto in questione è previsto alle ore 18:00 del 08.01.2023“.

La nota della Botteghelle Basket

“L’Asd Academy Botteghelle Basket comunica con grande rammarico che, il match contro l’Asd Pollino Basket, valevole per la 2^ giornata di ritorno del campionato di Serie D calabrese in calendario domani pomeriggio alle ore 18,00 al Palacalafiore, si dovrà purtroppo disputare a porte chiuse, vista l’impossibilità di trovare una soluzione alternativa per consentire la disputa a porte aperte in un altro impianto.

Tutta la Dirigenza, con in testa il presidente Musolino, si dichiarano amareggiati e dispiaciuti, per non essere riusciti a rendere fruibile al pubblico questo incontro di cartello, penalizzando di fatto, i tanti appassionati della palla a spicchi Reggini e Castrovillaresi ma purtroppo, stando alla situazione attuale, la scelta è risultata assolutamente obbligata. Questa decisione nasce dall’attuale regolamentazione che prevede, per gli impianti con una capienza superiore ai 4000 posti (vedi Palacalafiore) l’obbligo della presenza di Vigili del Fuoco e Ambulanza, indipendentemente dal numero di spettatori.

Per assurdo, anche con 1 solo spettatore, devono essere presenti i Vigili del fuoco, risulta quindi impossibile far fronte ad un costo (per ogni partita) di circa €.1.300,00 tra Vigili del Fuoco, Ambulanza e oneri accessori (da pagare al Comune), un costo ancor più insostenibile se si pensa che l’ingresso alle partite è, tra l’altro, gratuito. Non sappiamo cosa faranno le altre squadre che giocano al Palacalafiore ma, il serio rischio, è che l’impianto diventi un’altra cattedrale nel deserto.

Noi siamo rispettosi delle regole e, difatti, giocheremo la nostra ultima partita di Serie D al Palacalafiore domani a porte chiuse. Abbiamo provato a far capire agli Enti preposti come tutto questo sia assurdo, chiedendo di adattare la regola in base alla presenza effettiva di pubblico e non alla capienza, ma sembra che l’iter sia lungo e contorto. Sono anni che se ne parla ma sempre senza alcun risultato, per trovare un rimedio ai numerosi problemi dello sport reggino, si ha l’impressione che non ci sia mai né tempo e né voglia. In conclusione si comunica, altresì, che sarà possibile assistere all’incontro, attraverso la diretta streaming sulla nostra pagina Facebook ufficiale“.