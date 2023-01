Tanti auguri Reggina! Anche la Pallacanestro Viola omaggia i 109 anni del club amaranto

11 Gennaio 2023 18:18

Ben 109 anni e non sentirli! La Reggina festeggia, in data odierna, l’anniversario della sua fondazione e fa il pieno di auguri da parte di tutto il mondo sportivo e non solo. Le candeline entrano a fatica sulla torta e per spegnerle in un colpo solo tutto il fiato nei polmoni che mister Pippo Inzaghi e coach Domenico Bolignano impiegano urlando indicazioni ai propri giocatori.

Inzaghi e Bolignano, i condottieri di Reggina e Pallacanestro Viola, le due storiche realtà sportive di Reggio Calabria. In una giornata così speciale, non potevano mancare gli auguri dei neroarancio agli amaranto, segnale degli ottimi rapporti presenti fra le due società. Su Twitter, la Reggina ha ringraziato il GM Giuse Barrile e l’intera Pallacanestro Viola per il dolce pensiero di compleanno: “la Reggina, nelle persone di Felice Saladini e Marcello Cardona, ringrazia pubblicamente la Viola Basket Rc e il General Manager, Giuse Barrile, per gli auguri ricevuti in occasione dei 109 anni del club“.