Reggio Calabria, compie 10 anni la Cooperativa Sociale “Comunità Giovanile 2013”

La Cooperativa Sociale “ Comunità Giovanile 2013” è nata 10 anni fa con lo scopo di gestire il Gruppo Appartamento femminile per adolescenti “Comunità Giovanile”, una realtà presente nel territorio reggino sin dal 1978, di cui abbiamo sposato principi, valori e mission. La Comunità ha da sempre voluto essere luogo di protezione e accoglienza, ponendosi come spazio in cui prepararsi al futuro, creando basi nuove da cui ripartire.

Vengono ospitate un massimo di sette minori dai 12 ai 18 anni che, dopo diversi tentativi di risoluzione da parte dei Servizi Sociali che coinvolgono tanto la famiglia quanto le agenzie socio educative locali, vengono temporaneamente allontanate da casa e accolte in un contesto che, seppur comunitario, mantiene una dimensione di carattere familiare. L’équipe interprofessionale che è composta da cinque educatrici professionali, un’assistente sociale e due operatrici ausiliarie con specifica formazione socio-educativa, si rivolge al territorio per il supporto psicologico alle minori e per lo svolgimento di attività sportivo-ludico- creative al fine di valorizzare le loro potenzialità.

“In questi dieci anni abbiamo accolto circa quaranta minori, con ognuna delle quali abbiamo intrapreso un percorso di crescita, accompagnandole verso l’autonomia, sostenendo e promuovendo la loro libertà e l’autodeterminazione affinché camminino da sole. – si legge nel comunicato dell’associazione – Nella speranza che possano far tesoro, ognuna a modo proprio, delle esperienze condivise con noi e, consapevoli del loro valore e della loro unicità realizzino i propri sogni, trovando la loro strada nel mondo“.