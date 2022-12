Time, il presidente Zelensky è la persona dell’anno per il 2022

7 Dicembre 2022 14:52

Nuovo riconoscimento per Volodymyr Zelensky: per il Time è la persona dell’anno per il 2022. “La scelta è stata la più chiara a memoria d’uomo”, spiegano i vertici del Time nell’annunciare la scelta. “Sia che le vostre reazioni alla battaglia per l’Ucraina siano di speranza o di terrore – si legge nella motivazione – Zelensky ha galvanizzato il mondo in modo che non vedevamo da decenni”.

“La decisione di non lasciare Kiev mentre cominciavano a cadere le bombe russe è stata epocale”, si rimarca nella motivazione. Il presidente ucraino era stato insignito lunedì dello stesso onore dal Financial Times.