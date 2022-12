Volley, la Tonno Callipo annuncia la rescissione con Matteo Bellia

15 Dicembre 2022 12:25

In attesa del big match in programma nell’anticipo sabato sera a Bergamo che decreterà il “giro di boa” di questa prima parte di stagione del campionato di Serie A2 maschile Credem Banca, la Tonno Callipo Vibo Valentia annuncia la rescissione consensuale con il giovane opposto Matteo Bellia. L’atleta trevigiano, 22 anni compiuti domenica scorsa, era arrivato quest’estate a Vibo Valentia dopo due stagioni consecutive in Serie A3: nel 2020–2021 con la Delta Group Porto Viro conclusasi con la promozione in Serie A2 e nel 2021– 2022 con la Sol Lucernari Montecchio Maggiore contribuendo al raggiungimento di una tranquilla salvezza con il 6° posto.

Per tutto l’arco del girone d’andata, Matteo Bellia ha garantito il suo apporto quotidiano in allenamento, facendosi anche trovare pronto quando è stato chiamato in causa da coach Cezar Douglas. La Tonno Callipo ringrazia Matteo Bellia per l’impegno e l’abnegazione sempre mostrate e gli augura le migliori fortune professionali.