Volley Soverato batte l’Akademia Sant’Anna dopo un incontro entusiasmante | FOTO

26 Dicembre 2022 21:21

In un clima gioioso di festa, contraddistinto ancora dai suoni e dalle luci di Natale che addobbavano il palazzetto polivalente dell’UNIME, con gli spalti gremiti da tanti appassionati ma soprattutto da famiglie, desiderosi di vedere un bello spettacolo, è inizia la fase di ritorno del Campionato di Pallavolo Femminile di A2. Dieci i punti di differenza in classifica a favore delle ragazze calabresi che sul campo non si sono notate affatto. Messina fa esordire il nuovo acquisto Melissa Martinelli centrale di 185 centimetri che, dopo l’esperienza a Montecchio (PU) in A1, ha deciso di scendere di categoria per trovare un posto da titolare e contribuire alla crescita dell’Akademia Sant’Anna. Una scelta che sicuramente segnerà un percorso nuovo anche dal punto di vista personale per la forte centrale romana del ’93 che ha già vinto una Coppa Italia di A2. Partenza molto equilibrata con l’Akademia che mette subito in mostra il muro efficace del neo acquisto Martinelli; positivo anche il lavoro sulle fasce ma, il Soverato vuole subito chiarire che intende tornare in Calabria con i tre punti in palio. Infatti, il Volley Soverato prende il largo e sul 12 a 4 per le calabresi, coach Breviglieri chiama il secondo time out per cercare di scuotere le sue giocatrici ancora non completamente entrate in partita e troppo fallose in difesa. Sul 22 a 12 per Soverato, una reazione d’orgoglio delle ragazze dell’Akademia che riescono a recuperare sei punti consecutivi con la Martinelli che sale in cattedra e con la Martilotti che picchia dalla banda. Poi un servizio fortunoso ed una schiacciata dell’americana Courtney Rose Schwan ed il set si conclude sul 25 a 19 per Soverato. Il secondo set vede la partenza sprint dell’Akademia Sant’Anna che piazza quattro punti consecutivi; ottimo a servizio la Martinelli e, prova superba sia di Aurèlia Ebatonbo che di Valentina Martilotti. Le ragazze messinesi si portano sul 12 a 5 mostrando un gioco spumeggiante. Verso la fine del set Volley Soverato ritorna in partita recuperando punto su punto fino a portarsi sul 19 a 23. Ma oggi in campo c’era una Ebatombo devastante che, con una schiacciata da seconda linea fissa il punteggio sul 25 a 20 per l’Akademia Messina. Il terzo set molto più equilibrato con le due squadre che lottano punto a punto. Time out di Breviglieri sul 17 a 19 per le ragazze calabresi che continuano a giocare una ottima volley; tre servizi consecutivi della triestina Linda Giogovaz e la Volley Soverato si aggiudica il terzo set con il punteggio di 25 a 19. Nel quarto set partenza sprint dell’Akademia Sant’Anna ma, il Volley Soverato non ci sta a perdere il parziale e mette in campo tutte le energie possibili.

Messina però continua a spingere sull’acceleratore sempre con Aurelia Ebatombo a fare la differenza e segnare una linea di demarcazione tra le due squadre. Volley Soverato ci crede, recupera punto su punto e coach Breviglieri è costretto a chiamare time out sul punteggio di 18 a 16 per Messina. Sembra che l’andamento del set stia cambiando anche perché, la Ebatombo riceve una palla in faccio dal muro calabrese e le ragazze di coach Chiappini si riportano in parità con il punteggio di 20 a 20. Altra risposta di orgoglio di Messina che guadagna un punticino necessario per cercare la vittoria del set. Sembra tutto deciso improvvisamente black out per l’Akademia che non riesce a chiedere il set commettendo delle grosse ingenuità sia in difesa che in attacco. Soverato, ancora una volta recupera e si porta in parità sul 22 a 22. La solita Aurelia Ebatonbo mette le cose in chiaro, è lei oggi la schiacciatrice più forte in campo. Ma il set non finisce mai e Soverato, per l’ennesima volta, recupera punti portandosi sul 24 a 24. Time out di Breviglieri che però non sortisce il risultato sperato e, il quarto interminabile set si conclude per 31 a 29 per il Volley Soverato. A fine partita Luca Chiappini mister di Volley Soverato riconosce la forza della squadra messinese che forse, con un pizzico di determinazione in più, avrebbe potuto aggiudicarsi il mach. Arrabbiatissimo Marco Breviglieri che non si capacita per l’occasione sprecata e per le inspiegabili indecisioni delle sue giocatrici nel finire del terzo e del quarto set. L’Akademia Sant’Anna sicuramente avrà modo di recuperare il terreno perso perché, finalmente, in campo si è vista una squadra in grado di lottare alla pari, con le più forti compagini del girone.