Importanti novità per gli Aeroporti di Reggio Calabria e Lamezia Terme: nuovi voli diretti per Parigi, Tirana e Bergamo

15 Dicembre 2022 13:05

Sarà attivato dal mese di aprile il collegamento Lamezia Terme Parigi Orly operato dalla compagnia francese low cost Transavia che mette a disposizione aeromobili del tipo boeing da 189 posti. I voli, già prenotabili sul sito della compagnia, con due frequenze a settimana, lunedì e venerdì, e per tutta la summer 2023 (da aprile a ottobre), ampliano l’offerta dei voli dallo scalo lametino.

Comincia dunque a delinearsi la prossima stagione estiva del sistema aeroportuale calabrese: oltre la tratta internazionale da Lamezia Terme per Parigi Orly, è di pochi giorni fa la notizia, apparsa sui quotidiani locali e nazionali, che il network arricchisce di un collegamento, quello dallo scalo lametino per Tirana di Wizz Air: a partire dal 3 luglio saranno due le frequenze settimanali, lunedì e venerdì. Il volo internazionale, già prenotabile sul sito della low cost ungherese, si aggiunge alle rotte nazionali di Torino e Milano già operate dalla stessa compagnia.

Inoltre, nuovi voli nazionali interesseranno oltre che lo scalo di Lamezia Terme anche l’aeroporto di Reggio Calabria con voli operati dalla compagnia Aeroitalia. Dal 26 marzo partirà il collegamento tra Lamezia e Bergamo con frequenza giornaliera, e dal 16 giugno Reggio Calabria-Bergamo con due frequenze settimanali, venerdì e domenica. Sempre in estate, da giugno a settembre, e sempre con due frequenze settimanali (martedì e sabato), sarà presente il volo Reggio Calabria-Firenze.

Questi nuovi collegamenti, a cui presto se ne aggiungeranno altri, sono finalizzati a creare un solido network di collegamenti nazionali e internazionali, e si inserisce in una più ampia strategia di sviluppo della Sacal, la società che gestisce gli scali di Crotone, Lamezia Terme e Reggio Calabria, che vede coinvolto l’intero sistema aeroportuale calabrese, con la ricerca di un’offerta diversificata in un mercato complesso e in costante evoluzione.