Violenza sessuale di gruppo, il calciatore del Genoa Manolo Portanova condannato a 6 anni 

6 Dicembre 2022 15:08

Per Manolo Portanova è arrivato il giorno della sentenza nel processo che lo vedeva imputato per violenza sessuale di gruppo. Il centrocampista del Genoa è stato condannato a 6 anni di reclusione per la violenza avvenuta in un appartamento di Siena nel maggio del 2021 ai danni di una studentessa di 21 anni. Lo ha stabilito, dopo la camera di consiglio, il giudice del tribunale di Siena Ilaria Cornetti. A riportarlo è “Il Secolo XIX”.

Il tribunale ha anche stabilito una provvisionale di 100.000 euro per la vittima. Essendo un processo con rito abbreviato, il centrocampista del Genoa ha potuto usufruire di uno sconto di un terzo della pena. Condannato a 6 anni anche lo zio del calciatore, Alessio Langella, anche lui con rito abbreviato. Disposto il rinvio a giudizio per il terzo imputato, Alessandro Cappiello, che ha scelto il dibattimento.