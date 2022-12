“Villa cerniera dello Stretto”: l’invito della minoranza sulla Commissione Ponte Piano strategico

12 Dicembre 2022 23:42

“Il gruppo consiliare di minoranza intervenendo in Consiglio comunale il 17 novembre 2022 sull’argomento “Ponte-Piano Strategico”, aveva chiesto che fosse ripristinata la commissione consiliare e che per promuovere lo sviluppo è necessario realizzare infrastrutture di trasporto “sostenibili” (sotto ogni profilo), realmente utili ed immediatamente realizzabili. Sull’argomento non avendo avuto debito riscontro si è chiesto al Presidente del Consiglio il 2 dicembre 2022 l’inserimento del punto all’Ordine del Giorno del prossimo Consiglio Comunale che si terrà il 16 dicembre. Il Gruppo consiliare di Forza Italia è consapevole che il ripristino della Commissione speciale “Ponte Piano Strategico” sia la forma democratica per dare alla Città di Villa San Giovanni uno strumento di programmazione sul medio e lungo termine, all’interno di una “Visione” complessiva orientata allo sviluppo, anche sostenibile, e lanciare al contempo un messaggio alle comunità limitrofe dell’area dello Stretto ed all’intera Città Metropolitana, affinché si intraprenda un rinnovato rapporto istituzionale con la nostra comunità cittadina. In queste ultime settimane si è rimessa in moto la macchina amministrativa ministeriale, se ne sta riparlando del Ponte sullo Stretto di Messina, dove sarà realizzata la futura Torre lato calabro adiacente alla variante ferroviaria di Cannitello, Opera fondamentale non solo per la Calabria ma per l’intero Sud”. Così la prima parte della nota dei Consiglieri comunali di minoranza di Villa San Giovanni Marco Santoro, Filippo Lucisano, Daniele Siclari, Stefania Calderone, Domenico De Marco

“Il Governo nazionale – proseguono – si è già impegnato con l’attivazione della Società Stretto di Messina S.p.A., il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha già avuto incontri con i Governatori della Calabria Roberto Occhiuto e della Sicilia Renato Schifani. A livello Europeo nell’incontro con il vicepremier Matteo Salvini, la commissaria europea per i Trasporti, Adina Valean ha chiarito che non hanno discusso solo dell’inclusione del Ponte sullo Stretto di Messina nelle reti trans-europee di trasporto (Ten-T), che c’era già, ma hanno discusso dei prossimi passi. Sono in attesa di acquisire un progetto solido per finanziare la prima fase di fattibilità per fare ripartire il progetto. Bisogna non aspettare, è necessario che la Città di Villa San Giovanni sia pronta e riceva la giusta attenzione, tenuto conto che al momento non è stata chiamata ad alcun incontro con i vertici ministeriali. Bisogna riprendere quanto di buono è stato fatto dalle precedenti amministrazioni per dare vita ad un dibattito costruttivo, volto a ridisegnare il territorio di Villa San Giovanni ed attribuire alla Città il ruolo di cerniera strategica dell’Area dello Stretto, ridisegnare il sistema della mobilità urbana, ottimizzare le potenzialità di riutilizzo delle numerose aree di dismissione presenti, migliorare le condizioni di sicurezza della Città e del territorio. Per questo siamo consapevoli che il nostro invito non passi inosservato e che la maggioranza consiliare sarà disponibile ad un dialogo, approvare la proposta per iniziare a riprendere quanto fatto negli anni passati per non lasciare che altri facciano per il nostro territorio, nella consapevolezza che soltanto dalla condivisione si possono trovare le migliori soluzioni per la nostra Città”, concludono.