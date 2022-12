La Vigor Lamezia ingaggia Tutino. I convocati di Saladino per il match contro l’Archi

10 Dicembre 2022 12:17

La Vigor Lamezia comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del difensore classe ’04 Tutino Matteo proveniente dal Sersale, che si ringrazia per la collaborazione. Il nuovo arrivato è già a disposizione di Mister Saladino che per la gara di domani contro l’Archi, in programma al Guido D’Ippolito, con inizio alle ore 14.30 convoca i seguenti calciatori:

Portieri: Creazzo, Mercuri

Difensori: Costanzo, Curcio, De Fazio, Gallo, Mascaro, Michienzi, Scalise, Tutino

Centrocampisti: Bernardi, Calomino, Chirico, Covello, Foderaro M. Giampà, Salerno, Silvagni

Attaccanti: Arzente, Cristaudo, Foderaro G., Gullo, Percia Montani.