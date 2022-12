Pallacanestro Viola, niente back to back: trasferta ancora tabù, Vicenza vince 69-57

11 Dicembre 2022 18:39

Tre partite in una settimana, calendario congestionato e due trasferte lontane inframezzate da una gara al PalaCalafiore. Una gara però risultata vincente. La Pallacanestro Viola si rimbocca le maniche, forte del successo casalingo contro Bergamo e parte alla volta di Vicenza per la 12ª Gara della stagione. L’imperativo è provare a sbloccarsi anche in trasferta.

Imperativo che, nonostante l’assenza pesante di Cernivani fra i padroni di casa, non trova seguito nelle azioni neroarancio. Ancora una sconfitta in trasferta per i ragazzi di coach Bolignano che non riescono a sbloccarsi lontano dal PalaCalafiore. Primo quarto di gara giocato punto a punto, nei secondi 10 di gioco Vicenza piazza un break importante di 14 punti e, trascinata da Cucchiaro (18 punti e 7 assist) prende il largo. Si va a riposo sul 42-34.

Viola che accusa il colpo, al rientro dagli spogliatoi rischia di capitolare, ma rientra di rabbia in partita con 10 punti consecutivi che risultano utili solo a ristabilire il gap iniziale di 8 punti di svantaggio. Nel quarto periodo di gioco Vicenza mette in ghiaccio la partita arrivando a toccare il +19. Nei minuti finali la Viola riduce il gap fino al 69-57 con il quale si chiude la gara. Oltre i 19 punti di Renzi ben poche note liete, passo indietro rispetto a quanto visto contro Bergamo e occasione persa per risalire la china.

Civitus Allianz Vicenza-Pallacanestro Viola LIVE

Fine partita! – Resta tabù la trasferta per la Pallacanestro Viola, Vincenza vince 69-57.

4°Q – Spizzichini, due punti. 69-57

4°Q – Tripla di Ambrosetti. 69-55

4°Q – Balic in penetrazione. 66-55

4°Q – Bischetti in lunetta: 2/2. 66-53

4°Q – Renzi accorcia, due punti. 66-51

4°Q – Bischetti in lunetta: 1/2. 66-49

4°Q – Ambrosetti dalla linea della carità: 2/2. 66-48

4°Q – Provenzani accorcia dalla media. 64-48

4°Q – Spizzichini in lunetta: 1/2. 64-46

4°Q – Libero per Ambrosetti. 64-45

4°Q – Zocca in lunetta: 2/2. 63-45

4°Q – Ambrosetti segna e subisce fallo: libero aggiuntivo a bersaglio, +16 Vicenza. 61-45

4°Q – Davis in lunetta: 1/2. 58-45

4°Q – Bomba di Cucchiaro. 58-44

4°Q – Ancora Giaquinto in lunetta: questa volta è 2/2. 55-44

4°Q – Giaquinto in lunetta dopo un antisportivo: 1/2. 53-44

Fine 3°Q! – Vicenza prova ad allungare, la Viola riemerge dal momento peggiore affidandosi a Renzi (17 punti) e Davis (7) e mantiene il gap invariato con 8 punti da recuperare.

3°Q – Fadeaway di Campiello. 52-44

3°Q – Zocca in lunetta: 2/2, secchiata d’acqua sul fuoco della Viola. 50-44

3°Q – Ancora Renzi! 48-44

3°Q – Due liberi a segno per Renzi, la Viola prova a rientrare in partita. 48-42

3°Q – Ancora Davis! Rimbalzo offensivo, canestro e fallo subito: libero aggiuntivo out, peccato. 48-40

3°Q – Balic serve Davis, l’italo-americano realizza. 48-38

3°Q – Renzi ne mette 2, primi punti della ripresa neroarancio. 48-36

3°Q – Viola alle corde, Ianuale ne mette altri 2. 48-34

3°Q – Bassi, due punti. 46-34

3°Q – Due per Ambrosetti 44-34

Fine 1° Tempo! – Secondo quarto nettamente a favore di Vicenza che trova un ottimo break di 14 punti consecutivi e chiude sul +8 all’intervallo lungo

2°Q – Quattro punti in successione per Spizzichini che prova a riportare su i suoi. 42-34

2°Q – Ancora una tripla di Cucchiaro. 42-30

2°Q – Tripla di Cucchiaro, Vicenza on fire, Viola in difficoltà. 39-30

2°Q – Ianuale, altri due, buon break per Vicenza che tenta la fuga. 36-30

2°Q – Cucchiaro allunga, 6 punti in successione per i padroni di casa. 34-30

2°Q – E Ianuale riporta Vicenza avanti. 32-30

2°Q – Cucchiaro pareggia i conti. 30-30

2°Q – Tripla di Farina! 28-30

2°Q – Risponde ancora Renzi. 28-27

2°Q – Due per Ambrosetti. 28-25

2°Q – Assist di Balic, canestro di Renzi. 26-25

2°Q – Tripla di Giaquinto. 26-23

2°Q – Renzi in lunetta: 1/2. 23-23

Fine 1°Q! – Bel primo tempo in cui le due squadre trovano spesso la via del canestro. Continui sorpassi e controsorpassi con Vicenza avanti di un punto

1°Q – Accorcia Balic sul finire del quarto. 23-22

1°Q – Ianuale a bersaglio. 23-20

1°Q – Due liberi per Marchini, MVP della sfida contro Bergamo. 21-20

1°Q – Zocca firma due punti. 21-18

1°Q – Due per Cucchiaro. 19-18

1°Q – Due per Renzi, poi Balic, controsorpasso neroarancio. 17-18

1°Q – Tripla di Campiello! Vantaggio Vicenza. 17-14

1°Q – Ristabilisce la parità Campiello. 14-14

1°Q – Bomba di Balic in rispsosta. 12-14

1°Q – Tripla di Cucchiaro. 12-11

1°Q – Renzi ancora. 9-11

1°Q – Ambrosetti risponde 9-9

1°Q – Andrea Renzi, 2 punti. 7-9

1°Q – Balic si iscrive al tabellino dei marcatori. 7-7

1°Q – Campiello per il sorpasso. 7-5

1°Q – Pareggi i conti Ambrosetti con una tripla. 5-5

1°Q – Due per Spizzichini. 2-5

1°Q – Brambilla accorcia. 2-3

1°Q – Si comincia! Subito tripla di Davis! 0-3

16:45 – Tutto pronto per la palla a due fra Civitus Allianz Vicenza e Pallacanestro Viola. I reggini cercano il primo back to back di successi in stagione, nonché i primi 2 punti fuori casa. Fra i padroni di casa assenza pesante quella di Cernivani