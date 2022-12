Non suona la sveglia: Vescovo non celebra messa di Natale

27 Dicembre 2022 12:54

E’ diventata virale la storia di un Vescovo che non ha celebrato la messa di Natale di mezzanotte. Può capitare, direte voi? Certo, ma è buffo pensare alla motivazione: ha programmato male la sveglia, che non ha suonato nei tempi previsti. Il protagonista è mons. Corrado Pizziolo, Vescovo di Vittorio Veneto, a Treviso. Nella celebrazione della mattina dopo, giorno di Natale, lo stesso Pizziolo ha spiegato l’imprevisto: “chiedo scusa a Don Graziano, perché gli ho fatto prendere quasi un colpo. C’era la messa alle 24 e io alle 21 avevo finito di mangiare qualcosa. Mi sono messo sulla poltrona e ho messo la sveglia, ma anziché programmarla alle 22.50 – e dovevo anche andare dagli ucraini a fare gli auguri – l’ho programmata alle 10.50, quindi non ha suonato e a un certo punto sento bussare. Era Don Graziano che aveva fatto venire la direttrice da Cordignano, pensava mi fosse preso un colpo. Ringrazio anche Don Mirko che mi ha supplito, celebrando la messa di mezzanotte”, ha detto. Il suo discorso è stato seguito da un applauso.