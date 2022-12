Varapodio, i bambini all’ufficio postale per inviare le letterine a Babbo Natale | FOTO

20 Dicembre 2022 17:53

E’ stato un giorno di festa quello vissuto dai bambini dell’Istituto comprensivo “Varapodio-Oppido Mamertina” che lunedì mattina hanno letteralmente invaso l’ufficio postale di piazza Antonino Tripodi a Varapodio con le loro letterine indirizzate a Babbo Natale.

L’iniziativa, diventata ormai un appuntamento fisso del Natale della cittadina della Piana di Gioia Tauro, è stata promossa dall’Istituto comprensivo, grazie alla collaborazione della direttrice dell’Ufficio Postale, Ada Capparelli. I circa 50 bambini, tutti in abiti natalizi, accompagnati dalle loro maestre, sono stati ricevuti dai dipendenti l’ufficio postale e hanno lasciato i loro bellissimi messaggi diretti al Polo Nord.

“Dopo due anni di pandemia, poter accogliere tanti bambini in festa per Natale – ha commentato la direttrice – mi riempie di emozione ed orgoglio. La speranza è che ognuno di loro possa ricevere in dono tutto ciò che hanno richiesto“.

Ad attendere l’arrivo dei più piccoli nella piazza antistante l’ufficio postale, un enorme gonfiabile di Babbo Natale, il Babbo Natale “vero”, accomodato su una grande poltrona, un lunghissimo tappeto rosso e l’immancabile buca per le letterine dove i bambini hanno potuto imbucare i loro disegni e le loro richieste di regalo. Il momento di allegria per i piccoli della scuola materna si è concluso con la distribuzione di caramelle e cioccolatini.