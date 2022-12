Vaccini falsi per ottenere Green Pass: indagate anche la cantante Madame e la tennista Camila Giorgi

24 Dicembre 2022 12:38

Un vaccino falso, quindi senza aver mai assunto realmente il farmaco anti-Covid, per ottenere il Green Pass. A quasi un anno dall’apertura delle indagini per un’inchiesta da parte della Procura di Vicenza lo scorso febbraio – che portò all’arresto di alcuni medici – spuntano i nomi di due personalità importanti tra gli indagati. Come riporta il Giornale di Vicenza, si tratta della cantante 20enne Madame (nome d’arte di Francesca Calearo) e della tennista Camila Giorgi. Il reato sarebbe quello di falso ideologico. I due nomi sono emersi perché gli accertamenti dei poliziotti si sono dovuti concentrare sui clienti degli studi medici sotto accusa nel corso dell’inchiesta, tra cui risultavano appunto Madame e Giorgi. Da precisare che, ai tempi in cui c’era l’obbligo di Green Pass, ai cantanti bastava un tampone negativo per potersi esibire, mentre per i tennisti la questione era più complessa, come dimostrato dalla vicenda mediatica che ha coinvolto Novak Djokovic.