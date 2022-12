Vaccini, l’appello di Corbelli al Ministro Schillaci: “affrontare il problema delle morti improvvise”

8 Dicembre 2022 15:41

Non si ferma e continua la campagna di prevenzione del leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli, “a favore delle vittime delle gravi reazioni avverse e per cercare di prevenire e fermare la tragedia delle morti improvvise, che, si legge in una nota, continua, purtroppo ogni giorno, con un numero indefinito di nuovi tragici casi(che si leggono su alcuni siti e che evito di riportare), soprattutto tra i giovani, sani e, si presume, tutti vaccinati”. Dalla popolare pagina Fb di Diritti Civili, come riporta oggi il quotidiano La Verità, Corbelli ha promosso una nuova iniziativa, che sta già facendo registrare centinaia di adesioni da tutt’Italia, con un appello al ministro della Salute, Orazio Schillaci invitandolo “ad intervenire e ad affrontare subito quella che è oramai una drammatica emergenza a livello internazionale e della quale solo in Italia, tranne La Verità, Diritti Civili, Panorama, Fuori dal coro e pochissimi altri, come StrettoWeb, nessuno ne parla, mentre in altri Paesi si sta abbattendo il muro dell’silenzio e dell’omertà e se ne discute, come ad esempio si sta facendo in Germania(da parte di un canale della tv pubblica e del primo quotidiano europeo, Bild) o in Giappone, con le dichiarazioni esplosive sugli effetti avversi di un illustre e apprezzato professore universitario”, continua Corbelli.

“Schillaci, escludendo, per il futuro, l’obbligo vaccinale e il Green pass -rimarca- ha fatto finalmente chiarezza ponendo la parola fine ad un incubo, che ha visto la discriminazione, ghettizzazione, criminalizzazione, punizione e persecuzione di milioni di italiani che non si sono fatti iniettare un siero sperimentale, per una comprensibile paura e per valide ragioni di salute. E i fatti e i risultati scioccanti di innumerevoli studi scientifici, dimostrano quanto fossero giuste e motivate quelle preoccupazioni e quei timori. E invece per questo legittimo rifiuto, tutte queste persone, con leggi liberticide e repressive, sono state brutalmente private di tutti i loro diritti e buttate in mezzo ad una strada, senza lavoro e stipendio. Ridotti alla fame e alla disperazione! Oggi però il ministro Schillaci e con lui la Premier Meloni hanno, ribadisco, il dovere di aiutare le persone colpite dai gravi effetti collaterali(completamente abbandonate dal precedente Governo Draghi-Speranza e che non sanno dove e come potersi curare e continuano a fare esami e visite anche a loro spese!) e di fronteggiare l’altra tragedia delle morti improvvise. Sono mesi che, responsabilmente, chiediamo una task force, una struttura di specialisti, per affrontare queste emergenze. Schillaci non può dire che ci vogliono anni, studi e statistiche per capire e affrontare gli effetti avversi! E’ una affermazione infelice e inaccettabile. Tantissima gente, dopo la puntura, si è ammalata e un numero imprecisato di persone continua a morire. Diritti Civili chiede solo che si aiutino queste persone e che si faccia qualcosa per scongiurare altre tragedie. Si può e si deve fare. Per questo bisogna intervenire immediatamente, per dare le giuste e adeguate risposte e per rasserenare così la gente, per far vedere che si sta affrontando questa emergenza, che si risolverà e che per questo bisogna stare tranquilli, nessun allarmismo, solo attenti e in caso di sintomi sospetti(che Diritti Civili, il primo e, forse, il solo a farlo, ha da molti mesi, pubblicato, e tuttora presente, sul profilo Fb, in un apposito vademecum, sulla base delle stesse indicazioni dell’Aifa e dello stesso Ministero della Salute, che nel giugno scorso avevamo sollecitato a intervenire e rendere note queste linee guida) non sottovalutarli, intervenire, chiamando il 118 o il 112, ma senza allarmarsi. La priorità oggi deve essere questa”, conclude Corbelli.