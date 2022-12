Vaccinazioni: appuntamento a Patti, San Teodoro e Cesarò | DATA e INFO

14 Dicembre 2022 09:15

Il prossimo 17 Dicembre 2022, l’Uoc Spem dell’Asp di Messina in collaborazione con la struttura Commissariale Covid-19 Messina e con il patrocinio del Comune di Patti, promuoverà una giornata di prevenzione primaria denominata “Vaccinarsi in Piazza”, dalle ore 10 alle ore 18 presso la Piazza Mario Sciacca di Patti. Un analogo evento si svolgerà a San Teodoro nel laboratorio di fisioterapia in via Sandro Pertini il 20 dicembre sempre negli stessi orari, sia per i cittadini di San Teodoro che Cesaró. L’evento è organizzato anche in questo caso in sinergia con le amministrazioni comunali. È bene ricordare che la vaccinazione è lo strumento più efficace ed efficiente di prevenzione primaria di sanità pubblica per il controllo, l’eliminazione e l’eradicazione delle malattie infettive; inoltre, rappresenta il mezzo più semplice, efficace e sicuro per la protezione della popolazione, in particolar modo i bambini e le donne in gravidanza, contro importanti patologie, per le quali talvolta non esistono terapie efficaci. Grazie alla vaccinazione si riduce la mortalità e la morbosità, modificando profondamente l’epidemiologia delle malattie infettive.

Verrà offerta attivamente e gratuitamente la somministrazione dei vaccini L.E.A., ovvero “Difterite, Tetano, Poliomielite, Pertosse”, “Papillomavirus (HPV)”, “Meningococco”, “Pneumococco”, “Morbillo”, Rosolia, Parotite, Varicella”, antinfluenzale. In accordo con quanto riportato dal D.A. n°1965/2017, hanno diritto alla vaccinazione gratuita contro l’HPV, senza necessità di presentazione di alcuna richiesta, i soggetti di sesso femminile dagli 11 ai 25 anni di età e maschile dagli 11 ai 19 anni. Si ricorda, anche, che è offerta la possibilità di ricevere, in co-somministrazione, sia il vaccino antinfluenzale che quello anti Covid-19.