Ultimo svela il segreto di “Alba”, la canzone di Sanremo 2023: l’ispirazione arriva da Messina

18 Dicembre 2022 14:31

Il paesaggio della Sicilia ispira l’uomo dall’inizio dei tempi. Guardando verso l’orizzonte, fra il cielo limpido e il mare sconfinato dello Stretto, chissà quante fra opere d’arte, romanzi e canzoni sono state concepite dai rispettivi artisti. L’ultima, in ordine temporale, arriva da un giovane cantautore che sta scrivendo pagine importanti della musica italiana, nonostante la sua carriera sia iniziata solo da qualche anno.

Stiamo parlando di Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, cantante romano messosi in luce nelle edizioni di Sanremo 2018 (vincitore della sezione Nuove Proposte) e in quella del 2019 (secondo posto). L’artista romano sarà nuovamente in gara a Sanremo 2023 con il brano “Alba”, una canzone che porta con sè un po’ di Messina, in quanto nata sotto il cielo delle Isole Eolie.

A svelarlo è lo stesso Ultimo che sui social ha postato un breve video raffigurante il mare eoliano, con scritto: “ho fatto questo video qualche attimo prima che Alba prendesse vita in un piccolo porto delle Isole Eolie. Erano le 6:20 del 24 agosto… un mese esatto dalla chiusura del tour. Avevo in testa una strofa scritta qualche anno fa e ho come sentito che quello sarebbe stato il momento perfetto per scrivere tutto il resto. È stato un po’ come se la canzone fosse venuta a cercarmi. Alba è una canzone diversa dalle altre che ho scritto. È come fosse una mia lettera per chiunque voglia guardarsi dentro e provare a ricominciare. È rivolta all’essere umano, alle nostre fragilità che viviamo quotidianamente e al bisogno che sentiamo tutti di superare i nostri limiti”.