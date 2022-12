Uiltucs Messina, il 16 dicembre iniziativa itinerante per mostrare solidarietà ai lavoratori di commercio, turismo e servizi

15 Dicembre 2022 15:36

“La Uiltucs di Messina ha organizzato un’iniziativa itinerante finalizzata a manifestare la presenza e vicinanza del Sindacato a tutte le lavoratrici ed a tutti i lavoratori del commercio, del turismo e dei servizi. La manifestazione, che si svolgerà venerdì 16 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, vedrà coinvolti tutti i dirigenti e gli iscritti alla Uiltucs di Messina che, in occasione delle imminenti festività natalizie, distribuiranno alle lavoratrici ed ai lavoratori degli esercizi commerciali del territorio provinciale un documento sindacale ed un gadget” lo ha dichiarato Francesco Rubino, segretario generale della Uiltucs di Messina.

“Quest’iniziativa vuole rappresentare la vicinanza ed il sostegno del Sindacato ad una vasta categoria che, in questi anni difficili a causa dell’emergenza pandemica, sono stati sempre in prima linea, pur tra mille difficoltà e preoccupazioni, per garantire le esigenze primarie delle persone nelle varie categorie: dal commercio ai servizi di assistenza alle persone, dalle mense ospedaliere a quelle scolastiche, dal pulimento delle strutture sanitarie alla vigilanza nei luoghi sensibili agli operatori dei bar, dei ristoranti e delle strutture turistiche. In coerenza con l’azione politico-sindacale svolta in questi anni dalla Uiltucs di Messina, l’iniziativa del 16 dicembre intende dare un segnale di presenza attiva finalizzato a rimettere al centro della discussione il valore di una grande fascia di lavoratrici e lavoratori che dopo essere stati elogiati e definiti “eroi”, in troppi casi non hanno visto riconosciuto il valore dell’impegno profuso”, ha proseguito il sindacalista.

“In questo quadro, l’impegno della Uiltucs di Messina è quello che il 2023 sia davvero l’anno in cui si possano chiudere positivamente una lunga serie di vertenze e rinnovi dei CCNL di molti settori, in primis commercio e vigilanza. Pertanto, è del tutto ovvio che nessuna lavoratrice e nessun lavoratore dovranno rimanere indietro o sentirsi soli nell’ambito della propria attività lavorativa”, ha concluso Francesco Rubino, segretario generale della Uiltucs di Messina.