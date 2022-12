Tiro con l’Arco, gli Arcieri Club Lido brillano anche a Maida: sono primi nel medagliere | FOTO

21 Dicembre 2022 10:52

“La storia sportiva è fatta di eventi, la storia è fatta da uomini che hanno lasciato il segno nel tempo, il tempo è fatto di istanti che sono minuti, i nostri minuti sono podi”, questo è quello che evidenzia il Mister Poerio Piterà Edoardo alla fine dell’anno sportivo appena concluso. “Per la nostra società è stato anche questo 2022 un anno da incorniciare, in cui abbiamo più volte aggiornato quella che è la storia sportiva del tiro con l’arco in regione. Abbiamo iniziato l’anno con i podi importanti a livello nazionale e internazionale, quelli del campionato italiano indoor di Rimini con un argento a squadre nel compound juniores e un bronzo individuale, abbiamo continuato a parare a casa minuti di podio nei campionati italiani targa con un altro argento a squadre compound e un oro nell’olimpico allievi, ci siamo confermati ancora nel campagna con un oro individuale nel compound e abbiamo portato a casa un argento individuale nel circuito Youth Cup giovanile con Francesco Poerio Piterà che indossava la maglia della nazionale italiana giovanile. Abbiamo raggiunto, grazie agli ultimi due record italiani di Gorizia Novello nell’indoor quota TRENTACINQUE (35 record Italiani), ma quello che ci da più soddisfazione è la conquista della Stella d’Argento Sportiva per numero di podi a campionati italiani. Parlare di orgoglio sportivo è poco, per questa nostra piccola società, che nonostante le difficoltà anche nella semplice gestione dei campi colleziona successi come nessun altro”.

A Maida ritorna il copione sportivo di sempre. Primi nel medagliere con ben 5 ori individuali, uno a squadre e tante altre medaglie portate a casa. Partiamo dall’oro, Salgono sul gradino più alto del podio Guzzetto Mattia nell’olimpico juniores, Poerio Piterà Franceso nell’olimpico Allievi, Caroleo Roberta nell’olimpico Ragazze, Quaglia Francesco nel compound Seniores e Poerio Piterà Anastasia nel compound juniores. Oro anche a squadre con i compound juniores ad opera di Poerio Piterà Anastasia, Chiarella Vittoria e Canino Letizia. Gli argenti sono per Caroleo Alessandro nell’olimpico Allievi, Gorizia Novello nel compound seniores, Chiarella Vittoria nel compound Juniores e Poerio Piterà Edoardo nell’arco nudo seniores. Il bronzo, al suo esordio in campo federale lo porta a casa Canino Letizia nel compound Juniores Femminile. “Quella di Maida – continua il mister Poerio Piterà Edoardo – è una riconferma per noi tecnici societari, costatando che il lavoro fatto porta i suoi frutti in ambito sportivo. Dobbiamo anche ringraziare il Mister Pasquale Demasi che da Roma ci dà sempre degli ottimi suggerimenti e ci è sempre vicino in tutte le nostre attività come settore giovanile di cui è il responsabile. Ora ci concederemo un meritato riposo per queste vacanze natalizie, riprendendo a fare attività già nei primi giorni di gennaio in cui saremo da subito impegnati nelle prime competizioni del nuovo anno. Un grazie particolare va ai nostri ragazzi, Francesco Poerio Piterà, Caroleo Alessandro, Caroleo Roberta, Valentino Elena, Poerio Piterà Anastasia, Chiarella Vittoria, Canino Letizia, Guzzetto Mattia, Catalano Domenico. Con l’occasione vogliamo anche accogliere i nostri nuovi tesserati che si aggiungeranno al nostro settore giovanile, Salerno Matteo, Girolami Andrea, Cavur Adrea e il nuovo arco nudo seniores Mangiacasale Marco. Un nuovo anno di impegni sportivi ci aspetta con la consapevolezza che gli impegni e la dedizione che mettiamo in questa disciplina ci potrà dare altre soddisfazioni”.