“The Best Coach 2022”: festa a Patti con gli allenatori premiati dall’AIAC Messina | FOTO

21 Dicembre 2022 15:16

“The Best Coach”, un ritorno in grande stile. Si è svolta lunedì a Patti l’edizione 2022 del premio organizzato dall’AIAC Messina, dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia di Covid-19. La Sala Comunale di Piazza M. Sciacca ha fatto da splendida cornice alla manifestazione con protagonisti gli allenatori messinesi che si sono maggiormente distinti nella stagione sportiva 2021/2022. La soddisfazione del presidente dell’AIAC Messina, Andrea Argento: “Il merito va condiviso con il direttivo dell’AIAC e tutti i soci che danno nuova linfa alla nostra associazione che ormai da anni si distingue sul territorio. Ringrazio l’Amministrazione Comunale di Patti che ci ha ospitato, aprendo la propria casa e dimostrando di volere fortemente la presenza dell’AIAC, oltre ai vari ospiti istituzionali che danno lustro alla manifestazione. Veniamo da un paio d’anni di grande difficoltà in cui il mondo si è fermato a causa della pandemia e abbiamo dovuto interrompere tutte le nostre attività. Anche lo sport ne ha pagato le conseguenze, con i campionati di calcio che non si sono svolti in maniera regolare e ciò non ci ha permesso di poter premiare gli allenatori. Dopo due edizioni saltate siamo finalmente tornati ed ora faremo in modo di recuperare il tempo perso. L’AIAC Messina non si è comunque fermata, anzi ha proseguito nel suo percorso di crescita, organizzando Corsi Uefa C, corsi di aggiornamento e ospitando relatori di assoluto livello, come De Paoli e Bellarte”.

Erano presenti al “The Best Coach 2022” il sindaco di Patti, Gianluca Bonsignore e l’esperto allo sport, Francesco Nardi. Sono intervenuti, inoltre, il delegato FIGC-LND di Barcellona P.G., Giuseppe Molino; il presidente regionale AIAC Sicilia, Josè Sorbello; il delegato FIGC-LND di Messina, Leonardo Lacava; il delegato CIP e fiduciario CONI di Messina, Francesco Giorgio. Importante riconoscimento per l’ex presidente dell’AIAC provinciale, Carmelo Ferro, il quale ha visto nascere l’associazione sul territorio: “Provo grande orgoglio ed emozione, avendo avuto l’onore di essere per 10 anni il presidente dell’AIAC provinciale. Questa associazione è cresciuta nel tempo diventando qualcosa di speciale e gli allenatori sono stati sempre più importanti”.

Nel corso della serata, presentata dalla giornalista Valentina Serranò, sono stati assegnati gli “Oscar” ai tecnici che nella stagione 2021/2022 hanno ottenuto la vittoria dei campionati, partecipato ai playoff o che si sono resi autori di comportamenti esemplari. Premi riservati esclusivamente agli associati AIAC in regola con l’iscrizione annuale. Spazio al calcio a 11, dall’Eccellenza, con Michele Campo (Jonica) e Pasquale Ferrara (Igea 1946), fino ad arrivare alla Terza Categoria e alla Juniores regionale. E poi il calcio a 5 maschile e l’universo femminile. Il premio “Fair Play”, intitolato alla memoria di Giuseppe Geraci, è toccato a Giovanni Ficarra, allenatore di calcio a 5 dell’Under 19 della SIAC. Il premio alla carriera all’allenatore di portieri Vincenzo Di Palma. Premio speciale, infine, per l’impegno nell’attività di base, relativamente al settore giovanile e scolastico, allo staff del Centro Federale Territoriale di Capo d’Orlando. (Messina, 21 dicembre 2022)

Tutti i premiati del “The Best Coach 2022”

Calcio

Eccellenza girone B – partecipazione playoff: Michele Campo (Jonica), Pasquale Ferrara (Igea 1946)

Promozione girone B – vincente campionato: Francesco Palmeri (Rocca Acquedolcese), partecipazione playoff: Francesco Nardi (Nuova Torrenovese), Michele Cataldi (Pro Mende), Paolo Bitto (Pro Falcone), Antonio Venuto (Milazzo)

Prima Categoria girone D – partecipazione playoff: Antonio Reale (San Fratello), Rosario Addamo (Nuova Rinascita), Giuseppe Rivetti (Città di Galati)

Prima Categoria girone E – vincente playoff: Giannicola Giunta (Valle del Mela), partecipazione playoff: Giuseppe La Rocca (Aquila), Salvatore Cambria (Melas), Felice Miceli (Monforte San Giorgio)

Prima Categoria girone F – partecipazione playoff: Giacomo Parisi (Akron Savoca), Giovanni Ruggeri (Polisportiva Sant’Alessio)

Seconda Categoria girone C – vincente campionato: Lorenzo Peditto (Real Itala Franco Zagami), partecipazione playoff: Domenico Scandurra (Real Gazzi), Sebastiano Sidoti (Terzo Tempo), Giuseppe Monforte (Vigliatore)

Seconda Categoria girone D – vincente campionato: Alessio Camarda (Kaggi), partecipazione playoff: Antonino Mollica (Santa Domenica Vittoria).

Terza Categoria girone A delegazione Messina – partecipazione playoff: Salvatore Romano (Peloro Camaro)

Terza Categoria girone B delegazione Messina – vincente campionato: Antonino Spadaro (Città Santa Teresa), vincente playoff: Mariano Beninato (Nuova Peloro)

Terza Categoria delegazione Barcellona P.G. – partecipazione playoff: Umberto Cusimano (Caronia Calcio), Sebastiano Bonfiglio (Ficarra)

Juniores Regionali Delegazione Messina girone A – vincente campionato: Domenico Ardizzone (Città di Taormina)

Juniores Regionali delegazione Barcellona P.G. girone B – vincente campionato: Domenico Mazzeo (Pro Falcone)

Premio speciale per l’impegno nell’attività di base (settore giovanile e scolastico)

Staff tecnico Ctf Capo d’Orlando: Ignazio Princiotta Spanò, Santino Bellinvia, Samuele Cacciolo, Fabrizio Di Vincenzo, Alessio Giuffrè, Simone Bonfiglio, Giuseppe Scaffidi Chiarello, Giuseppe Scaffidi Argentina, Domenico La Rosa, Biagio Di Giorgio.

Calcio femminile

Eccellenza femminile – vincente campionato: Emanuele Carmelo (Academy Sant’Agata 2018), partecipazione playoff: Roberto Smedile (SSD Camaro)

Calcio a 5 femminile

Serie C femminile – partecipazione playoff: Tiziana Impoco (SSD Camaro)

Calcio a 5 maschile

Serie B – partecipazione playoff: Sergio Carnazza (Pgs Luce)

Serie D – partecipazione playoff: Attilio Chistolini (Nuova Oliveri)

Serie D girone A delegazione Messina – vincente campionato: Antonio Di Giovanni (Meriven), partecipazione playoff Antonino Cafeo (Città di Pace del Mela)

Serie D girone B delegazione Messina – vincente campionato: Natale Briguglio (Valdinisi), vincente playoff: Arturo Carciotto (Casalvecchio Siculo)

Premio alla carriera: Vincenzo Di Palma

Premio “Fair Play Giuseppe Geraci”: Giovanni Ficarra