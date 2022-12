Contanti, ecco il tetto previsto dall’Unione Europea

8 Dicembre 2022 15:56

L’Unione Europea ha deciso: limite massimo a 10 mila euro per i pagamenti in contanti. Questo è uno dei punti che Bruxelles ha concordato nella posizione negoziale sul regolamento antiriciclaggio. Si prevedono poi misure di verifica della clientela per gli operatori sulle criptovalute quando effettuano transazioni oltre mille euro. Regole anche per quanti commerciano in metalli preziosi, pietre preziose e beni culturali, così come gioiellieri, gli orologiai e gli orafi.

Salvini: “bene l’Unione Europea”

“Bene, anche l’Europa conferma la libertà di usare il proprio denaro come si vuole, raddoppiando addirittura il tetto all’uso del contante previsto dal governo italiano da 5 a 10mila euro. Sinistri e critici in silenzio oggi?”, è quanto afferma il Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini.